Governance Financo cambia assetto e rafforza la struttura

Nuova distribuzione delle quote con operazioni definite

Gubbio, 5 maggio 2026 – L’assetto proprietario di Financo cambia volto con un’operazione che ridisegna gli equilibri interni del gruppo e rafforza la struttura di controllo. Carlo Colaiacovo Holding e Giovanni Colaiacovo Holding hanno perfezionato l’acquisto del 12,5% ciascuno del capitale sociale, rilevando complessivamente il 25% precedentemente in capo a Franco Colaiacovo Gold. Il valore dell’operazione raggiunge i 450 milioni di euro, segnando un passaggio strategico nella storia della holding. Con questa acquisizione, le due società riconducibili a Carlo e Ubaldo Colaiacovo salgono entrambe al 37,5% delle quote, consolidando una governance più compatta e orientata allo sviluppo. La scelta, voluta e gestita direttamente dai due imprenditori, punta a rafforzare la stabilità del gruppo e a garantire una guida più lineare nelle future decisioni industriali.

Financo controlla un insieme articolato di società attive nel settore dei materiali da costruzione. Tra queste figurano Colacem e Colabeton in Italia, Domicem nella Repubblica Dominicana e CAT in Tunisia, oltre a diverse realtà operative in Europa e Centro America. Il perimetro comprende anche partecipazioni in attività non core, che spaziano dal turismo allo sport, dai media al brokeraggio assicurativo, a conferma di una presenza diversificata e capace di generare valore in più ambiti.

L’operazione è stata seguita da una rete di consulenti specializzati. Carlo e Ubaldo Colaiacovo si sono affidati a Kpmg per gli aspetti legali e finanziari, con un team guidato dai partner Sabrina Pugliese e Matteo Contini e composto dagli associate Baldassare Puccio, Anna Zuppi, Emanuele Gigliotti, Harinder Singh e Stefano Piemontese. Sul fronte bancario, le finanziatrici Natixis e BPM sono state assistite da Dentons, con il partner Alessandro Fosco Fagotto alla guida del dipartimento Banking and Finance in Italia e in Europa, affiancato dalla senior associate Gaia Grossi e dalla trainee Giulia Brevi. Per Natixis ha operato un team dedicato composto da Cristiano Viti, Giulio Rolandino, Edward Cesaroni, Giulio Oselieri per Advisory & Coverage, e da Marco Oriani, Domenico Vicenti e Gianluca De Capua per Acquisition & Strategic Finance.

Franco Colaiacovo Gold è stata assistita dallo studio Advant Nctm e dallo Studio Poggi e Associati, con un gruppo di lavoro formato dai partner Luca Poggi ed Emanuele Gnugnoli, dal salary partner Massimo Castiglioni e dall’associate Tommaso Sacchi. La stipula degli atti è stata affidata ai notai Elena Tradii di Bologna e Filippo Zabban di Milano, che hanno curato la formalizzazione dell’intera operazione.

Il nuovo assetto rafforza la capacità decisionale del gruppo e consolida la presenza delle due holding nella guida strategica, come riporta il comunicato di Ufficio Stampa Colacem S.p.A.. In un comparto competitivo come quello dei materiali da costruzione, la chiarezza nella governance rappresenta un elemento decisivo per sostenere investimenti, innovazione e crescita internazionale. L’operazione segna così un passaggio rilevante nella traiettoria del gruppo, che si prepara a una fase di sviluppo più strutturata e coerente con le sue ambizioni industriali.