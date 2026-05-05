Imprenditorialità e giovani: il futuro europeo a Gualdo Tadino

Studenti e aziende si incontrano per far crescere la città
Gualdo Tadino, 5 -05 – 2026 – L’integrazione tra il sistema scolastico e il tessuto produttivo locale si rinnova attraverso l’iniziativa “Skill Share”, un progetto ambizioso che mira a ridefinire il concetto di orientamento professionale. L’amministrazione comunale, in sinergia con la Commissione Pari Opportunità, ha scelto di celebrare la ricorrenza del 9 maggio trasformandola in un laboratorio di cittadinanza attiva e sviluppo economico. Al centro della scena ci sono gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”, chiamati a confrontarsi con le realtà aziendali più significative della zona per costruire un legame che superi la teoria dei libri di testo, come riporta il comunicato di Luca Comodi – Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino.
Il progetto non si limita a un semplice incontro tra domanda e offerta, ma si inserisce nella cornice più ampia della Giornata dell’Europa. Questa scelta temporale sottolinea come le radici territoriali possano e debbano dialogare con una visione continentale. Gli imprenditori coinvolti rappresentano modelli di resistenza e resilienza economica, avendo deciso di mantenere le proprie basi operative nel comune umbro nonostante le spinte verso la delocalizzazione. Questi professionisti mostrano alle nuove generazioni che è possibile generare valore e innovazione restando fedeli alla propria identità geografica, trasformando la prossimità in un vantaggio competitivo strategico. Attraverso questo dialogo intergenerazionale, i ragazzi dei vari indirizzi scolastici possono esplorare le dinamiche dell’autoimprenditorialità e della responsabilità sociale. La discussione si sposta dall’utile economico all’impatto etico, analizzando come ogni scelta aziendale influisca sulla vita dei collaboratori e sul benessere dell’intera collettività. Si parla di costanza e di dedizione, elementi fondamentali per navigare in un mercato globale estremamente fluido e complesso. L’obiettivo è fornire ai giovani una bussola critica, utile non solo per trovare un impiego, ma per comprendere la complessità dei processi produttivi moderni e il valore del merito.
L’iniziativa “Gualdo Ascolta” dimostra che la scuola e il mondo esterno non sono mondi isolati, ma sistemi interconnessi che devono alimentarsi reciprocamente. L’approccio adottato dall’ente pubblico mira a sostenere i sogni degli studenti, offrendo loro modelli concreti di successo basati sull’impegno e sulla formazione continua. Investire tempo e risorse nell’ascolto dei giovani significa preparare il terreno per una nuova classe dirigente consapevole e radicata.
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