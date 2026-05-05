Imprenditorialità e giovani: il futuro europeo a Gualdo Tadino

La Roma travolge 4-0 la Fiorentina e si rilancia nella corsa Champions I giallorossi salgono al quinto posto, portandosi a una lunghezza dalla Juve

Trump “Iran spazzato via se attacca navi Usa” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’Iran verrebbe “spazzato via dalla faccia della Terra” qualora dovesse attaccare o interferire con le navi americane impegnate nel cosiddetto “Project Freedom”, programma al quale non sono stati forniti ulteriori dettagli pubblici. Le affermazioni sono state rilasciate nel corso di […]

La Lazio vince in rimonta, Cremonese a -4 dal Lecce Isaksen e Noslin ribaltano il vantaggio di Bonazzoli per il 2-1 allo Zini

Cina, 1.641 treni in più per i rientri dalle vacanze del Primo Maggio PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le ferrovie cinesi si preparano al picco dei viaggi di rientro durante il quarto dei cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, con il sistema ferroviario che dovrebbe gestire 20,3 milioni di viaggi nella giornata di oggi. Per far fronte al forte aumento della domanda di viaggi di rientro […]

Webuild tra le aziende più influenti al mondo secondo Time ROMA (ITALPRESS) – “Webuild è diventata il contraente di riferimento per i progetti infrastrutturali di cui il mondo ha più bisogno, ma che spesso risultano i più difficili da realizzare”. Con questa motivazione Webuild si posiziona nella classifica del TIME sulle società più influenti al mondo nel 2026, la TIME100 Most Influential Companies 2026, la […]

Cina, il Primo Maggio aumentate del 55,6% le ricariche elettriche in autostrada PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In Cina, il volume delle ricariche di veicoli a nuova energia (NEV) in autostrada è aumentato del 55,6% su base annua nel primo dei cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, evidenziando un cambiamento profondo nelle modalità di viaggio, con i veicoli elettrici che sono diventati una scelta popolare […]

Studio Banca del Fucino, la Cina può reggere lo shock energetico ROMA (ITALPRESS) – Nell’attuale conflitto in Medio Oriente, la Cina non costituisce una delle parti belligeranti. Diversi analisti hanno però sostenuto che Pechino sarebbe il vero obiettivo della campagna militare di Usa e Israele contro l’Iran. Un’ipotesi a prima vista verosimile, anche alla luce dell’operazione compiuta dagli Usa in Venezuela a gennaio 2026: anche in […]

Ad aprile il mercato dell’auto in Italia +11,58% su base annua ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2026 sono state immatricolate 155.210 autovetture a fronte delle 139.106 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 11,58%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 480.976 a fronte di 475.733 passaggi registrati ad aprile 2025, con […]

Nato, Meloni “L’Italia ha sempre mantenuto gli impegni” ROMA (ITALPRESS) – “Non so dire che cosa accadrà. Come ho detto tante volte, noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dall’Europa. E’ la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescer nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di […]