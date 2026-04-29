Consiglio Comunale dei Ragazzi, Gubbio vota per il futuro

Pnrr, via libera della Commissione Ue alla nona rata per l’Italia ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha dato il via libera alla nona rata del Pnrr dell’Italia, pari a 12,8 miliardi.Lo ha reso noto sui social il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con deleghe alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fito. “Con questa tranche, i fondi complessivamente erogati all’Italia raggiungono circa 166 miliardi, pari all’85% […]

Enpaia chiude il bilancio 2025 con un avanzo di 27.1 milioni ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Enpaia approva il Bilancio Consuntivo 2025 che chiude con un avanzo di 27.1 milioni di euro, in crescita rispetto a quello del 2024 (pari a 22.8 milioni di euro). “Si tratta del secondo risultato più significativo nella storia della Fondazione dopo l’avanzo ottenuto nel 2021”, afferma il Presidente di Enpaia […]

Sicurezza scuole, al via prima gara Consip per adeguamento antincendio ROMA (ITALPRESS) – E’ stata pubblicata la prima gara Consip per i Servizi di progettazione per l’adeguamento antincendio degli istituti scolastici – del valore complessivo di 98 milioni di euro – con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle scuole pubbliche. L’iniziativa ha l’obiettivo di affiancare Comuni e Province – soggetti competenti in materia di edilizia […]

Von der Leyen “Conseguenze del conflitto In Iran per mesi o anni” STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono trascorsi esattamente due mesi dall’inizio della nuova guerra in Medio Oriente e finalmente stiamo assistendo a una tregua dopo settimane di violenza. Tutti noi desideriamo che il cessate il fuoco in Iran e in Libano regga, con l’obiettivo finale di ristabilire la pace e la stabilità attraverso mezzi diplomatici. Il […]

Gioia Tauro, sgominata baby-banda del terrore, cinque misure cautelari REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”. E’ una delle frasi choc emerse nel corso delle indagini che, dalle prime luci dell’alba, hanno portato i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro a eseguire un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 […]

Maxi truffa nel fotovoltaico, sequestrati 7,5 milioni in criptovalute BOLOGNA (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sulla maxi truffa legata a falsi investimenti nel fotovoltaico: la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Bologna, coordinate dalla Procura della Repubblica felsinea, hanno eseguito uno dei più rilevanti sequestri di criptovalute mai effettuati in Italia, nell’ambito dell’operazione “Cagliostro”. Le attività investigative hanno consentito di individuare […]

Spettacolo e gol al Parco dei Principi, Psg batte Bayern 5-4 Semifinale d'andata di Champions piena di emozioni, vincono i campioni in carica

In Cina la prima clonazione di gruppo di 10 yak LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli scienziati cinesi ieri hanno annunciato di aver compiuto progressi nella clonazione degli yak, con 10 vitelli clonati tutti nati con parto naturale nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina. I vitelli, tre yak neri e sette bianchi, sono nati tra il 25 marzo e il 5 aprile in […]

Dfp, Giorgetti “Ridotto deficit senza manovre restrittive” ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna non perdere di vista un dato: il governo ha ridotto in modo significativo il deficit senza ricorrere a manovre restrittive grazie a una gestione prudente e responsabile della finanza pubblica, a un costante monitoraggio della spesa e ai buoni risultati ottenuti sul fronte delle entrate”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, […]