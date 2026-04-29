Consiglio Comunale dei Ragazzi, Gubbio vota per il futuro

Il progetto educativo coinvolge gli studenti della città umbra
Gubbio, 29 aprile 2026 – La città di Gubbio riscopre il valore della partecipazione democratica partendo dalle nuove generazioni, che tornano a essere protagoniste della vita pubblica locale presso il suggestivo Chiostro di San Domenico, si è ufficialmente aperta la campagna elettorale dedicata al rinnovo dell’assise giovanile. Questa iniziativa non rappresenta un semplice esperimento scolastico, ma si configura come un vero pilastro della gestione amministrativa, essendo il percorso sancito persino dallo Statuto comunale. Gli studenti delle scuole medie hanno presentato dodici proposte strutturate, nate da un intenso lavoro di analisi dei bisogni collettivi e delle potenzialità del territorio. Il coinvolgimento diretto degli alunni mira a trasformare la percezione della politica da concetto astratto a strumento concreto di cambiamento sociale, favorendo una crescita civile che parta direttamente dai banchi di scuola, come riporta il comunicato dell’Ufficio stampa del Comune di Gubbio.
Le proposte elaborate dai piccoli candidati toccano ambiti nevralgici della convivenza civile, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla riqualificazione degli spazi urbani. I dodici progetti presentati sono il risultato di mesi di laboratori guidati da educatori esperti e docenti, che hanno supportato i ragazzi nella stesura di programmi realistici e fattibili. In questo contesto, la scuola “Mastro Giorgio – Nelli” è diventata un laboratorio a cielo aperto di cittadinanza attiva. Le idee spaziano dalla creazione di nuove aree verdi alla promozione di eventi culturali che favoriscano l’integrazione tra le diverse fasce d’età della popolazione. Successivamente alla presentazione nel centro storico, il tour elettorale toccherà il plesso di via Paruccini il 30 aprile 2026, garantendo a tutti gli elettori in erba la possibilità di conoscere i dettagli di ogni singola iniziativa prima di recarsi alle urne.
Il culmine di questo percorso educativo e istituzionale è fissato per il 22 maggio 2026, quando oltre 1.100 studenti saranno chiamati a esprimere la propria preferenza. Il corpo elettorale, composto da bambini della scuola primaria e ragazzi della secondaria, dovrà scegliere i sei progetti che riceveranno il via libera per la realizzazione pratica. Contemporaneamente, verranno eletti i 24 componenti del consiglio che avranno il compito di rappresentare le istanze dei loro coetanei di fronte alla giunta adulta. Il processo elettorale seguirà rigorosamente le norme della democrazia rappresentativa, culminando il 28 maggio con la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco dei ragazzi. L’impegno dell’amministrazione non si limita alla fase consultiva, poiché le risorse e l’attenzione istituzionale saranno rivolte alla messa in opera dei progetti vincitori durante il prossimo anno accademico. Questo legame tra idea e azione concreta serve a dimostrare ai giovani che il loro contributo può incidere realmente sulla qualità della vita a Gubbio, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e la fiducia nelle istituzioni pubbliche.
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