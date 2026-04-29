Psicologo di comunità per scuole più sicure contro la violenza

Gualdo Tadino un confronto che rilancia un nuovo modello educativo

Gualdo Tadino, 29 04 2026 – L’incontro “Dalla Rete alla Strada, insieme contro la violenza” ha trasformato il Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino in un luogo di ascolto collettivo e analisi concreta sulle nuove forme di devianza giovanile. La partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo e dell’IIS “Raffaele Casimiri” ha dato corpo a un confronto diretto, intenso, privo di formalismi, dove la prevenzione è diventata un tema urgente e condiviso.

Un confronto diretto sulle nuove forme di violenza

La criminologa e psicologa investigativa Roberta Bruzzone, dialogando con il giornalista Alvaro Fiorucci, ha guidato un percorso lucido dentro i meccanismi che alimentano bullismo, violenza di genere, cyberbullismo e comportamenti devianti. Il suo linguaggio, asciutto e immediato, ha permesso ai ragazzi di riconoscere dinamiche spesso normalizzate nella quotidianità digitale. La platea ha risposto con domande serrate, segno di un coinvolgimento autentico e di un bisogno reale di strumenti per orientarsi tra social network, pressioni di gruppo e modelli distorti. La presenza delle istituzioni ha rafforzato il valore dell’iniziativa. Il Sindaco e Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, l’Assessore Gabriele Bazzucchi, i dirigenti scolastici Renzo Menichetti e Angela Codignoni, insieme alla Commissione Pari Opportunità e alle forze dell’ordine, hanno ribadito la necessità di un’azione educativa che non si limiti all’emergenza, ma costruisca continuità.

La richiesta di un nuovo modello educativo

Dalla mattinata è emersa una consapevolezza condivisa: gli strumenti attuali non bastano più. Le baby gang, il cyberbullismo e le nuove forme di violenza non sono episodi isolati, ma segnali di un disagio che cresce dentro un vuoto educativo, spesso privo di riferimenti adulti stabili. Da questa analisi nasce il “Manifesto di Gualdo Tadino: per una scuola come comunità educante”, sottoscritto da docenti, studenti, personale ATA, dal dirigente Menichetti, da Bruzzone e dal Sindaco Presciutti. Il documento non si limita a fotografare un problema, ma propone una riforma strutturale che sarà inviata al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il cuore della proposta: lo psicologo di comunità

Il fulcro del “Modello Casimiri” è l’introduzione dello psicologo di comunità, una figura stabile, quotidiana, integrata nella vita scolastica. Non più sportelli saltuari, non più interventi a chiamata, ma un professionista presente ogni giorno, in grado di intercettare segnali deboli, ascoltare, prevenire, accompagnare. La proposta definisce un rapporto chiaro: uno psicologo ogni 100 studenti, così da garantire un presidio costante e non simbolico. L’obiettivo è superare lo stigma legato al benessere mentale, rendendo il supporto psicologico parte integrante del percorso formativo, al pari delle discipline tradizionali. Il Manifesto sottolinea come la prevenzione non possa più essere affidata a interventi episodici. Serve una presenza che conosca i ragazzi, che osservi le dinamiche di gruppo, che intervenga prima che un disagio diventi violenza. Una scuola che educa davvero è una scuola che ascolta.

Una comunità che si riconosce nel ruolo educativo

Il Sindaco Presciutti ha evidenziato come la partecipazione attiva degli studenti confermi la necessità di investire in momenti di formazione che parlino la loro lingua. La risposta della platea, attenta e partecipe, ha mostrato che i giovani non sono indifferenti, ma chiedono adulti capaci di guidarli senza giudizio.

L’Assessore Bazzucchi ha richiamato l’urgenza di affrontare la sicurezza dei ragazzi in un tempo in cui la distinzione tra mondo virtuale e reale è sempre più sottile. La lucidità dell’analisi di Bruzzone ha permesso di restituire agli studenti strumenti concreti per riconoscere rischi e pressioni, ribadendo che la consapevolezza resta la prima forma di difesa.

Il Manifesto come avamposto di una riforma nazionale

Il documento elaborato a Gualdo Tadino si propone come modello replicabile su scala nazionale. La scuola, si legge nel Manifesto, deve tornare a essere il primo presidio di legalità, crescita e tutela psicologica. Non un luogo che interviene dopo, ma un ambiente che previene, che accompagna, che costruisce comunità. Il “Modello Casimiri” non nasce come un progetto locale, ma come un laboratorio di riforma. La sua forza sta nella concretezza: una figura professionale definita, un rapporto numerico preciso, un approccio sistemico alla prevenzione. Una proposta che mira a colmare un vuoto evidente e che potrebbe diventare un riferimento per molte realtà italiane.

Il Comune di Gualdo Tadino conferma così la volontà di investire in iniziative che mettano al centro i giovani, non come destinatari passivi, ma come protagonisti. La costruzione di una comunità più sicura, inclusiva e consapevole passa attraverso un lavoro quotidiano, condiviso, capace di unire istituzioni, scuola e famiglie. Una scuola che sceglie di essere comunità educante può diventare davvero il primo luogo di prevenzione, ascolto e crescita, come riporta il comunicato stampa di Luca Comodi – Comune di Gualdo Tadino.