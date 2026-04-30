Consulta sport a Gubbio, Frondizi eletto presidente

Flotilla, il Governo Meloni chiede l’immediata liberazione degli italiani ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto questa mattina una riunione cui hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla. “In questo quadro – […]

Iran, Mojtaba Khamenei “Si apre una nuova fase nel Golfo” Il Leader Supremo dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha annunciato l'apertura di "un nuovo capitolo" nella regione del Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz

SIAL Canada, il Made in Italy rafforza la sua presenza in Nord America MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Si è svolto a Montreal il taglio del nastro della partecipazione italiana a SIAL Canada 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per il comparto agroalimentare a livello internazionale. Con oltre 800 espositori provenienti da tutto il mondo e più di 25.000 professionisti attesi, tra buyer, importatori, distributori ed esperti da […]

Patto di stabilità, Giorgetti “Difficile sostenere clausola che esclude spese difesa” Lo sottolinea il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento alla Camera

Telemedicina del San Raffaele di Milano per una “second opinion” d’eccellenza MILANO (ITALPRESS) – L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è un punto di riferimento nazionale e internazionale per la gestione di patologie complesse, grazie a un modello clinico fortemente integrato e multidisciplinare e a un’elevata specializzazione in ambito medico e chirurgico. In questo contesto si inserisce oggi la possibilità per i pazienti di accedere a […]

La sfida della logistica dell’Europa orientale passa dalla Romania BUCAREST (ITALPRESS) – Autorità italiane e romene, insieme ai rappresentanti di 80 imprese selezionate multinazionali e ad alcuni ospiti di rilievo, hanno partecipato alla presentazione dell’iniziativa Constanta-Bucharest Inland Port Corridor: The Future of Logistics & Customs in Romania. L’evento, organizzato dalla Federazione Patronale degli Industriali e degli Imprenditori della Romania (FPIAR) e da Confindustria Romania, […]

Mattarella ricorda La Torre “Contributo decisivo alla causa della legalità” ROMA (ITALPRESS) – “L’uccisione, il 30 aprile 1982, di Pio La Torre e Rosario Di Salvo mise in evidenza ancora una volta la pericolosità della criminalità organizzata, nemica della comunità. Pio La Torre, intensamente impegnato sul versante sociale, profuse la sua azione anche nella lotta alla mafia. Deputato, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno […]

Gyokeres e Alvarez su rigore, 1-1 tra Atletico Madrid e Arsenal Termina in parita' la sfida di andata della semifinale di Champions tra spagnoli e inglesi

Cina, a maggio il Vertice globale sul commercio e gli investimenti PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Vertice globale per la promozione del commercio e degli investimenti 2026 si terrà a Pechino il 18 maggio, ha annunciato oggi il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT). L’evento sarà incentrato sui nuovi requisiti delineati nel 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) per lo sviluppo di nuove forze produttive […]