Consulta sport a Gubbio, Frondizi eletto presidente

Insediato il nuovo organismo comunale dedicato allo sport
Si è insediata ufficialmente a Gubbio la nuova Consulta dello Sport, organismo istituito per rafforzare il dialogo tra amministrazione comunale e realtà sportive del territorio. La prima seduta si è svolta ieri a Palazzo Pretorio e ha segnato l’avvio operativo di uno strumento pensato per accompagnare la programmazione delle politiche sportive cittadine.
Nel corso dell’incontro sono stati eletti anche i vertici della Consulta. Andrea Frondizi è stato nominato presidente, mentre Luca Vinti ricoprirà il ruolo di vicepresidente.
Eletto anche l’esecutivo della Consulta
Durante la riunione inaugurale sono stati definiti anche i componenti dell’esecutivo che affiancheranno il presidente nell’attività organizzativa e consultiva dell’organismo.
A farne parte saranno Valentina Albini, Giancarlo Fiorucci, Anna Maria Girlanda, Maria Cristina Cardoni e Antonella Gigli.
L’obiettivo della Consulta sarà quello di favorire un confronto stabile tra il Comune e il mondo sportivo locale, raccogliendo proposte, esigenze e indicazioni provenienti dalle associazioni e dalle realtà attive sul territorio.
“Partecipazione e confronto per il futuro dello sport”
L’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo ha definito l’insediamento della Consulta un passaggio importante per la città e per il sistema sportivo eugubino.
Secondo l’assessore, il nuovo organismo rappresenta uno strumento utile per costruire un percorso condiviso nella definizione delle priorità e degli interventi futuri legati allo sport.
L’amministrazione comunale punta infatti a sviluppare un modello di governance partecipata, coinvolgendo direttamente società sportive, operatori e rappresentanti del settore nelle scelte strategiche riguardanti impianti, attività e programmazione.
Un organismo atteso dal mondo sportivo cittadino
La nascita della Consulta dello Sport era attesa da tempo dalle realtà associative del territorio, che chiedevano uno spazio stabile di confronto con il Comune.
Con il nuovo organismo, l’amministrazione intende valorizzare esperienze, competenze e progettualità già presenti a Gubbio, rafforzando il ruolo dello sport non solo come attività agonistica ma anche come strumento sociale, educativo e aggregativo.
L’insediamento ufficiale rappresenta così il primo passo di un percorso destinato a coinvolgere in maniera strutturata il mondo sportivo cittadino nella pianificazione delle future politiche comunali dedicate al settore.
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