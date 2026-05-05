Arriva a Nocera Umbra il CAMP Fundación Real Madrid Clinics

Il grande calcio spagnolo anima l’estate di Nocera Umbra ora

Il prestigio internazionale del calcio spagnolo incontra il cuore dell’Umbria attraverso un’iniziativa di particolare rilievo per il nostro territorio, che riteniamo possa essere di interesse per i vostri lettori. Dal 13 al 17 luglio 2026, il comune di Nocera Umbra diventerà il fulcro della formazione giovanile ospitando il CAMP Fundación Real Madrid Clinics.

Un’opportunità di crescita per i giovani talenti

Il programma ufficiale della prestigiosa fondazione madrilena si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 16 anni, offrendo loro l’occasione irripetibile di allenarsi seguendo i parametri di uno dei club più titolati al mondo. Le sessioni avranno luogo presso il nuovo impianto in erba sintetica di ultima generazione, una struttura all’avanguardia che garantisce standard qualitativi e di sicurezza elevatissimi per tutti i partecipanti.

Metodologia professionale e valori educativi

L’evento è frutto del costante impegno dell’ASD Nocera Umbra 2017, realtà sportiva locale che ha operato con determinazione per tradurre in realtà un progetto di respiro globale. Il percorso formativo prevede dieci sedute di allenamento intense, guidate da tecnici qualificati scelti direttamente dalla Fundación. Non si tratterà esclusivamente di affinare la tecnica individuale tramite strumenti innovativi, ma di intraprendere un viaggio profondo nei valori sportivi che caratterizzano la filosofia del Real Madrid. Rispetto reciproco, disciplina rigorosa e un solido spirito di squadra saranno le colonne portanti di ogni esercitazione sul campo. Ogni iscritto riceverà inoltre il kit ufficiale adidas, un pallone e una borraccia, simboli di un’appartenenza che va oltre il semplice gioco.

Impatto sociale e promozione del territorio

L’arrivo della clinica madridista genera ricadute positive immediate non solo sotto il profilo agonistico, ma anche su quello sociale e turistico per l’intera comunità nocerina. La capacità di attrarre un marchio di tale portata dimostra la vitalità delle associazioni locali e la qualità delle infrastrutture presenti. I giovani atleti potranno vivere una settimana di immersione totale nello sport, con il pranzo incluso e una copertura assicurativa completa, alternando l’attività agonistica a momenti di svago organizzati. Questo appuntamento posiziona Nocera Umbra come meta d’eccellenza per il turismo sportivo estivo, valorizzando il paesaggio locale e offrendo ai ragazzi un’esperienza formativa di altissimo livello che resterà impressa nel loro percorso di crescita personale.

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