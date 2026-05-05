Premio Nocera Umbra celebra tradizione e lancia nuova bottiglia

Un progetto innovativo presentato con un evento speciale

Nocera Umbra, 5 maggio 2026 – La prima edizione del Premio Acqua Nocera Umbra – Fonte Angelica segna un passaggio simbolico e strategico per uno dei marchi storici dell’acqua minerale italiana. L’iniziativa, che verrà ospitata il 22 maggio al Castello di Solfagnano, nasce per valorizzare l’identità culturale e la lunga tradizione legata alle fonti umbre, celebrando figure del mondo dell’informazione, dello sport e della cultura che contribuiscono a rappresentare l’eccellenza italiana. Il debutto del premio coincide con un altro momento chiave: la presentazione della nuova bottiglia in vetro dedicata all’alta ristorazione, con cui il Gruppo SEM entra ufficialmente nel canale Horeca.

L’azienda ha scelto Perugia per annunciare il nuovo progetto, che amplia la presenza del marchio in un settore in forte espansione. Il mercato dell’acqua minerale in Italia supera i 15 miliardi di litri l’anno, con un consumo pro capite di 257 litri, numeri che confermano la centralità di un comparto che unisce abitudini, cultura e identità nazionale.

La nuova referenza in vetro rappresenta la top label di Acqua Nocera Umbra. È stata sviluppata in un formato inedito, con un design che richiama eleganza, essenzialità e radici territoriali. L’obiettivo è presidiare un segmento fino a oggi non coperto dal brand, offrendo un prodotto capace di dialogare con la ristorazione di fascia alta e con i grossisti del settore.

La strategia prevede una prima diffusione nel Centro-Sud Italia, per poi estendersi progressivamente a livello nazionale. La produzione avverrà nello stabilimento di Nocera Umbra, che comprende le Fonti Angelica e Flaminia. Il sito impiega circa 50 collaboratori e ha una capacità produttiva annua di 150 milioni di bottiglie, di cui il 90% in PET. L’introduzione del vetro amplia così la gamma e rafforza il posizionamento premium del marchio. Il Presidente del Gruppo SEM, Claudio Turchi, ha sottolineato come il progetto rappresenti un ritorno nel mondo della ristorazione di qualità, con un prodotto che unisce estetica, identità e sostenibilità. La nuova bottiglia è stata presentata attraverso un menu esclusivo firmato dallo chef stellato Francesco Apreda, che ha utilizzato l’acqua come ingrediente in diverse preparazioni, valorizzandone le caratteristiche organolettiche.

Il Gruppo SEM è oggi una delle realtà più dinamiche nel panorama italiano dell’estrazione e imbottigliamento di acque minerali naturali. Con sede principale a Vignola, nel distretto modenese, ha costruito nel tempo una presenza nazionale e internazionale, mantenendo un forte legame con i territori di origine delle proprie fonti.

La storia moderna del gruppo inizia nel 1984 a Fanano, con la valorizzazione dell’Acqua Minerale Naturale Monte Cimone. Da lì prende avvio un percorso di acquisizioni che porta all’integrazione di marchi storici e siti produttivi di eccellenza: dalle Sorgenti Clavdia nel Lazio, con le fonti Clavdia e Giulia, al polo Nocera Umbra Fonti Storiche in Umbria, alimentato da Fonte Angelica – nota fin dal Cinquecento – e dalla più recente Fonte Flaminia. A queste si aggiunge Nuova Samicer, in provincia di Reggio Emilia, con le fonti Ventasso e Lieta.

L’identità del Gruppo SEM si fonda su un equilibrio tra tradizione e innovazione, rafforzato dal legame con il nome Bisleri, che ha segnato la storia industriale italiana fin dalla fine dell’Ottocento. La famiglia Bisleri, guidata da Felice Bisleri, ha contribuito alla diffusione di prodotti legati al benessere e alla salute, lasciando un’impronta riconoscibile anche nei mercati internazionali. In Paesi come l’India, il nome Bisleri è ancora oggi sinonimo di acqua minerale. Questa eredità culturale si riflette nella volontà del gruppo di valorizzare le risorse naturali e le comunità locali, sviluppando nuove sinergie nel settore beverage e promuovendo una visione sostenibile della filiera.

Il lancio del Premio Acqua Nocera Umbra – Fonte Angelica si inserisce in questo percorso. L’iniziativa vuole celebrare l’esclusività e la tradizione di un prodotto che rappresenta un simbolo del Made in Italy, premiando personalità che contribuiscono a diffondere valori di qualità, identità e cultura. Il Direttore Generale del Gruppo SEM, Matteo Marchi, ha evidenziato come tanto la nuova etichetta quanto il premio siano strumenti per riportare l’acqua al centro dell’attenzione pubblica. Il settore, ha ricordato, sviluppa numeri imponenti e rappresenta una tradizione che attraversa generazioni, spesso senza ricevere il riconoscimento culturale che merita.

La nuova bottiglia, il premio e il percorso di crescita del gruppo convergono in una strategia che punta a rafforzare il ruolo di Acqua Nocera Umbra nel panorama nazionale, come riporta il comunicato di MG Logos Plus. Tradizione, innovazione, sostenibilità e radicamento territoriale diventano così i pilastri di una visione che guarda al futuro senza perdere il legame con le origini.