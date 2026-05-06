Spring.edu-FEST anima Gualdo Tadino con eventi per i giovani

Il festival educativo coinvolge le nuove generazioni umbre

Al via la terza edizione dello Spring.edu-FEST: tante iniziative per bambini e ragazzi in città. Il territorio si prepara a vivere una stagione di profondo fermento grazie al ritorno di una manifestazione che mette al centro il protagonismo giovanile. Il palinsesto ufficiale, scaturito dal confronto avvenuto durante il Tavolo per il Patto Educativo lo scorso 24 aprile, delinea un percorso strutturato in grado di unire istruzione, sport e tutela ambientale. Questa sinergia tra le istituzioni e le realtà associative locali testimonia la vitalità di un sistema che investe costantemente sulle risorse umane del domani.

Un programma tra innovazione e partecipazione

L’apertura della rassegna è fissata per l’8 maggio presso il Teatro Talia con l’evento Skill Share, un momento di confronto diretto tra il mondo delle imprese e la scuola per riflettere sulle sfide del futuro. Da qui si snoderà un calendario fitto che vedrà susseguirsi tornei sportivi e serate musicali, con l’obiettivo di favorire una socialità sana e costruttiva. Particolare attenzione sarà rivolta all’ecologia con la giornata dedicata alla cura di Valsorda prevista per il 23 maggio, un segnale forte di responsabilità civica.

Spazi pubblici e nuove frontiere digitali

Il valore dello Spring.edu-FEST si concretizza anche attraverso interventi tangibili sul tessuto urbano. Il 2 giugno saranno infatti inaugurati i nuovi giardini di Viale don Bosco, un’area restituita alla collettività che diventa simbolo di rigenerazione. Di fondamentale importanza sarà l’appuntamento del 18 giugno, dedicato al lancio dei Patti Digitali. Si tratta di un’iniziativa pionieristica per la regione Umbria, volta a stabilire un’alleanza tra genitori ed educatori per un utilizzo consapevole delle tecnologie da parte dei minori.

Il consolidamento del Patto Educativo

Questa kermesse rappresenta la sintesi perfetta dei progetti MEET e P-TREE, iniziative che nell’ultimo quinquennio hanno mutato radicalmente l’approccio culturale cittadino. Il percorso ha trovato il suo apice istituzionale nel dicembre 2024 con la ratifica del Patto Educativo Territoriale. La collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino e l’Associazione Educare alla Vita Buona ha permesso di costruire una rete solida, capace di offrire risposte concrete alle esigenze dei ragazzi attraverso l’esempio e la partecipazione attiva.

La forza della rete territoriale

Il successo dell’operazione risiede nella capacità di fare squadra. Il coordinamento tecnico del Professor Giovanni Carlotti è stato indicato come un pilastro fondamentale per armonizzare le diverse componenti associative. La gratuità dell’impegno dei volontari e la passione dei partecipanti contribuiscono a generare un valore aggiunto che va oltre il semplice intrattenimento. Mettere le giovani generazioni al centro significa oggi puntare su una comunità educante coesa, in grado di consolidare ogni anno i risultati raggiunti e di migliorarsi costantemente come punto di riferimento per l’intero comprensorio.