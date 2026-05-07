Un milione di euro ottenuto dal Comune di Gualdo Tadino

Una bella notizia è arrivata nella giornata odierna. Il Comune di Gualdo Tadino ha infatti ottenuto un importante finanziamento ministeriale pari a 999.000 euro destinato alla realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza di Via Matteotti e Via Scaramucci, due arterie strategiche per la viabilità cittadina.

Il contributo è stato assegnato tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 6 maggio 2026, relativo ai finanziamenti per opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture comunali.

L’intervento interesserà tratti viari particolarmente compromessi dall’assenza di una corretta regimazione delle acque meteoriche, situazione che negli anni ha provocato dissesti, erosioni e criticità idrogeologiche, aggravate dalle intense precipitazioni meteorologiche che hanno colpito il territorio.

Il progetto prevede una serie di opere finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale e della stabilità delle aree interessate, tra cui:

sistemazione del piano viabile;

realizzazione percorsi pedonali;

realizzazione di nuove opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

installazione di pozzetti, griglie e tubazioni;

realizzazione di cunette stradali;

rifacimento della segnaletica;

eventuali interventi localizzati di consolidamento del sottofondo stradale.

Le due strade rappresentano un collegamento fondamentale per la viabilità urbana e per l’accessibilità alle aree limitrofe al centro cittadino. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di garantire maggiore sicurezza per cittadini e automobilisti, prevenendo fenomeni di dissesto e riducendo i rischi legati agli eventi meteorologici estremi.

“Questo nuovo finanziamento ottenuto da 1 milione di euro – sottolinea il Sindaco di Gualdo Taidno, Massimiliano Presciutti – è un risultato molto importante e concreto per la nostra città che conferma la capacità dell’Amministrazione e delle strutture comunali di intercettare risorse strategiche per il nostro territorio.

Questo contributo ci consentirà di intervenire su due arterie fondamentali della città come Via Matteotti e Via Scaramucci, risolvendo criticità presenti da anni e aumentando sicurezza, qualità della viabilità e tutela del territorio”.

Come previsto dal decreto ministeriale, ottenuto il finanziamento ora il Comune dovrà procedere all’aggiudicazione dei lavori entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, mentre la conclusione dell’intervento dovrà avvenire entro 24 mesi dall’affidamento dei lavori.

“L’assegnazione del contributo per Via Giacomo Matteotti e per Via Gino Scaramucci – ha concluso l’Assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi – consentirà di rispondere alle esigenze del territorio comunale, in particolare la sistemazione viaria di Via Scaramucci permetterà alle numerose famiglie residenti in quella zona di poter usufruire sia di un camminamento pedonale sicuro sia di una viabilità riqualificata.

Via Matteotti vedrà invece la risoluzione del problema legato alle abbondanti piogge meteoriche che si verificano negli ultimi anni attraverso opere di raccolta e installazione di pozzetti, griglie e tubazioni. Verrà inoltre migliorata la via di accesso al centro cittadino attraverso la sistemazione del marciapiede esistente.

Due importanti interventi fortemente voluti dalla nostra amministrazione e che sottolineano ancora una volta la nostra strategia e programmazione politica di guida della città volta a dare risposte e soluzioni reali ai nostri cittadini.