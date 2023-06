Festival dell’Acqua nell’Antichità: Un tuffo nella storia e nella cultura

Gualdo Tadino si prepara ad ospitare la prima edizione del Festival dell’Acqua nell’Antichità, un evento organizzato dal Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano ODV. Questo appuntamento speciale si terrà nei giorni 8 e 9 luglio nel suggestivo centro storico della città, offrendo un’occasione unica per esplorare il tema dell’acqua sotto una prospettiva storica e culturale.

L’iniziativa, che conta su oltre 20 relatori di alto livello, promette una serie di attività coinvolgenti, tra cui convegni, mostre fotografiche, esposizioni di pittura, passeggiate guidate e laboratori per bambini. Il Festival dell’Acqua nell’Antichità mira a creare uno spazio di confronto aperto e libero sulla tematica dell’acqua, esaminandola nella sua ricca valenza storica e culturale.

I convegni si terranno presso la Mediateca del Museo dell’Emigrazione, mentre le mostre saranno ospitate nella suggestiva taverna di San Benedetto. L’evento, inserito nel calendario estivo di Gualdo Tadino, prenderà il via sabato 8 luglio alle ore 10, presso la Sala Consiliare del Municipio.

Il Festival è il frutto di un’idea lanciata lo scorso 24 luglio 2022 dal coordinatore del Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano ODV, Sebastien Mattioli, durante il convegno nazionale di studi sul “Pozzo di Tadinum e l’utilizzo dell’Acqua nell’Antichità“. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di esplorare il tema dell’acqua non solo come elemento fondamentale per la biodiversità dell’appennino umbro-marchigiano, ma anche come elemento archeologico che ha segnato l’inizio delle civiltà. Il binomio “acqua-ceramica” rappresenta un’equazione fondamentale non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale.

L’evento vedrà la partecipazione di ospiti di alto livello provenienti da diverse discipline, che tratteranno tematiche legate alla cultura, alla scienza e alla ricerca di qualità. Si tratta di un’opportunità unica aperta a tutti, volta a gettare le basi per un evento annuale che contribuirà a valorizzare Gualdo Tadino nel presente e nel futuro.

L’invito è rivolto a tutti, appassionati e non, a partecipare a questa iniziativa unica nel suo genere per la nostra città e il nostro territorio. Il Festival dell’Acqua nell’Antichità si preannuncia come un evento nuovo e innovativo, il primo del suo genere in Italia, che si svolgerà nei giorni 8 e 9 luglio nel centro storico di Gualdo Tadino. Sarà un’occasione straordinaria per immergersi nella storia, nella cultura e nell’importanza dell’acqua nella nostra società.