Gualdo Tadino inaugura il corso anti aggressione nella Mediateca

Difesa personale e parità: Gualdo Tadino lancia il piano 2026
Gualdo Tadino, 05/03/2026 – Difesa e consapevolezza rappresentano i pilastri del nuovo programma “Pari opportunità (h)a + colori”, varato ufficialmente dall’amministrazione di Gualdo Tadino per l’anno 2026. Il progetto, presentato giovedì 5 marzo presso la Sala Consiliare, mira a promuovere una cultura dell’inclusione attraverso azioni concrete che spaziano dalla sicurezza fisica alla crescita professionale delle nuove generazioni, come riferisce il comunicato di Luca Comodi – Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino. Il primo appuntamento operativo è fissato per sabato 7 marzo presso la Mediateca “Pietro Conti”, dove prenderà il via un percorso formativo specificamente dedicato alla protezione femminile e alla gestione delle situazioni di rischio ambientale.
L’iniziativa inaugurale, intitolata “Basta aver paura, impara a difenderti”, si articola in un ciclo di cinque lezioni teorico-pratiche programmate tra marzo e aprile. Finanziato integralmente dall’ente comunale, il corso è rivolto a donne di ogni fascia d’età con l’obiettivo di fornire strumenti immediati per neutralizzare potenziali minacce. Sotto la guida tecnica del Team White Wolf e la collaborazione di Gessica Collarini, le partecipanti affronteranno moduli dedicati al riconoscimento dei segnali di pericolo e all’apprendimento di manovre di svincolo da prese fisiche. Il percorso non si limita alla mera esecuzione atletica, ma approfondisce il controllo psicologico della paura in condizioni di forte pressione emotiva.
Oltre al modulo sulla sicurezza, il calendario 2026 prevede una serie di tavole rotonde e incontri pubblici volti a valorizzare i talenti del territorio perugino. La Commissione Pari Opportunità ha strutturato un palinsesto che coinvolgerà imprenditori, esponenti del mondo artistico e professionisti della formazione. L’intento è quello di creare una rete di supporto che possa offrire modelli di riferimento positivi per i giovani, incentivando lo sviluppo di competenze trasversali utili nel mercato del lavoro contemporaneo. I temi trattati spazieranno dall’innovazione tecnologica all’autoimprenditorialità, mantenendo sempre un focus centrale sul merito e sulla parità di genere.
Il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore Gabriele Bazzucchi hanno sottolineato come questo programma non sia una semplice ricorrenza legata alla Giornata Internazionale della Donna, bensì un investimento strutturale sul welfare cittadino. La presidente della Commissione, Alessia Raponi, ha definito l’organo consultivo come un contenitore dinamico capace di rispondere alle esigenze evolutive della società gualdese. Attraverso il dialogo tra diverse figure professionali e il coinvolgimento diretto della cittadinanza, il Comune punta a rafforzare la coesione sociale, trasformando le pari opportunità in un motore di sviluppo economico e culturale per l’intero comprensorio.
Ogni incontro, della durata di due ore, prevede simulazioni in ambienti controllati per testare la reattività delle allieve. Gli esperti spiegheranno come disinnescare verbalmente un conflitto prima che degeneri e come utilizzare la biomeccanica del corpo per contrastare aggressori fisicamente più dotati. Questo metodo consente di accrescere l’autostima delle partecipanti, fornendo loro una percezione più sicura dello spazio pubblico e privato. L’iniziativa proseguirà con cadenza settimanale fino al 12 aprile, consolidando un modello di prevenzione che l’amministrazione intende rendere permanente.
Per info sul corso e iscrizioni tel. 3792270793.
Programmazione eventi 2026
7-14-21-28 Marzo 2026 e 12 Aprile 2026
Ciclo di lezioni di difesa personale presso Mediateca Museo Emigrazione “Pietro Conti” ore 10:00-12:00
Percorso formativo teorico e pratico di difesa personale rivolto alle donne di ogni età, con personale
qualificato e specializzato;
Sabato 7 marzo 2026 ore 21:00
(In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo)
Serata di contaminazione artistica presso il Teatro comunale Talia con i gruppi “The Time Machine” e
“Rico Blues Combo – Blues e altre storie” con intermezzi teatrali dell’associazione
“Note di Teatro” e momenti di riflessione tematica.
Un evento celebrativo dedicato all’espressione artistica e al talento femminile;
Domenica 8 marzo 2026
Pranzo di solidarietà ore 13:00 presso la taverna di San Facondino, incasso a favore dello sportello
antiviolenza che aprirà presso la frazione di Cerqueto, in collaborazione con il Centro Antiviolenza della
Zona Sociale 7 coordinato dall’associazione “Libera…Mente Donna”;
Marzo 2026
Inaugurazione dello sportello antiviolenza presso la frazione di Cerqueto, in collaborazione con il Centro
Antiviolenza della Zona Sociale 7. Un presidio stabile a supporto delle donne, con la presenza di personale
specialistico e accuratamente formato.
Taglio del nastro a Cerqueto e momento di riflessione presso la Mediateca Museo Emigrazione “Pietro
Conti”;
Venerdì 8 maggio 2026
(Giornata dell’Europa)
Tavola rotonda con imprenditori del territorio per discutere le principali sfide europee in tema di lavoro,
sostenibilità, impresa e sviluppo del territorio.
Venerdì 29 maggio 2026
(in occasione del 2 giugno – Festa della Repubblica)
Proiezione cinematografica tematica
Proiezione di un film dedicato ai valori fondanti della Costituzione italiana, seguita da momenti di
riflessione e confronto.
Settembre 2026
Giornata tematica relativa alla sartoria femminile e all’arte sartoriale delegata a i Giochi de le Porte.
Venerdì 16 ottobre 2026
(Giornata Internazionale dell’Alimentazione)
Tavola rotonda con professionisti del settore alimentare, sanitario, psicologico ed educativo per
promuovere una corretta alimentazione e il benessere psicofisico della cittadinanza.
Domenica 25 ottobre 2026
Camminata Rosa
Evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno, aperto a tutta la cittadinanza, per sensibilizzare
sull’importanza della prevenzione e della salute.
Sabato 21 novembre 2026
(in occasione del 20 novembre – Giornata Internazionale della Televisione)
Incontro sulla comunicazione
Confronto con giornalisti ed editori sul ruolo dei media, dell’informazione e della comunicazione
responsabile nella società contemporanea.
Mercoledì 25 novembre 2026
(Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere)
Programma composito per ricordare le donne vittime di violenza: celebrazione religiosa, momenti musicali
e riflessioni tematiche, in concomitanza con la festa di Santa Caterina d’Alessandria, patrona della
ceramica.
