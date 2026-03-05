Gualdo Tadino inaugura il corso anti aggressione nella Mediateca

SHEIN e Dress for Success Rome, tre workshop per valorizzare il talento femminile ROMA (ITALPRESS) – Sostenere l’indipendenza economica delle donne significa offrire strumenti concreti per costruire il proprio futuro professionale. E’ con questo obiettivo che, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, SHEIN e Dress for Success Rome lanciano una nuova iniziativa dedicata all’empowerment professionale femminile: un calendario di tre appuntamenti formativi, in programma tra il 28 […]

Iran, Tajani “Oltre 100 mila italiani coinvolti” ROMA (ITALPRESS) – “Nelle ultime ore la situazione ha fatto registrare una ulteriore evoluzione, non positiva, l’Iran continua a sferrare attacchi indiscriminati con missili e droni a strutture strategiche, siti militari, alberghi, missioni diplomatiche in tutti i paesi del Golfo, e stamane anche contro l’Azerbaigian”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio […]

Discarica clandestina nella piana di Gioia Tauro, 15 denunce e sequestri REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Una discarica abusiva realizzata nel tempo all’interno di un burrone naturale, utilizzato come punto di sversamento per rifiuti urbani, speciali e anche pericolosi. E’ il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che, nella Piana di Gioia Tauro, ha portato alla denuncia di quindici persone e al sequestro di sedici veicoli impiegati per […]

Pichetto “Se effetti guerra duraturi, possibile revisione dl bollette” MILANO (ITALPRESS) – “Il decreto bollette ha due grandi temi: uno regolamentare che riguarda il sistema nazionale, la rete, l’organizzazione… Una parte che è l’intervento invece a sollievo per le famiglie e il sistema delle imprese. Certamente se ci fosse un aumento non sporadico, ma continuativo del gas (che è quello che alla fine fa […]

Vino falsamente certificato Dop e Igp, scoperta frode per 4 milioni ROMA (ITALPRESS) – Una vasta operazione nazionale di contrasto alle frodi nel settore vitivinicolo, denominata “Vinum Mentitum”, è stata condotta nel corso dell’ultimo anno grazie alla collaborazione tra l’ICQRF (Ispettorato Centrale Repressione Frodi) e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. L’attività investigativa ha portato al sequestro di circa 2,5 milioni di […]

Iran, Meloni “Non siamo in guerra, nessuna richiesta su uso basi” ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a “Non stop news” su Rtl 102.5. “In Italia abbiamo delle basi militari concesse all’utilizzo americano, in virtù di accordi che risalgono al 1954” secondo cui “ci sono delle autorizzazioni tecniche quando si parla chiaramente […]

Emporio della droga in casa a Roma, sequestrati 40 Kg stupefacenti e 50 mila euro ROMA (ITALPRESS) – Un “emporio” della droga nascosto tra le mura domestiche di un appartamento nel quadrante Portuense: è quanto scoperto dai Falchi della Polizia di Stato capitolina nel corso dell’ultimo blitz, che ha portato al sequestro di oltre 40 kg di stupefacente, tra hashish e marijuana, e di più di 50.000 euro in contanti. […]

Serie di esplosioni a Teheran, Iran attacca forze curde nel Kurdistan TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Una serie di esplosioni hanno colpito Teheran nelle ultime ore. I media locali hanno riportato un’esplosione nella parte occidentale di Teheran, alcune nellacittà di Karaj. L’Iran ha invece annunziato do di aver lanciato un attacco contro il quartier generale delle forze curde nelKurdistan iracheno. Intanto il ministro degli Esteri iranianoAbbas Araqchi […]

Lazio avanti due volte, ma l’Atalanta rimonta: 2-2 all’Olimpico Nella semifinale d'andata di Coppa Italia, tutti i gol sono stati segnati nella ripresa.