Deleghe ottimizzate e Ceccarelli assessore: ecco la nuova giunta di Gubbio

Il sindaco: “Un’organizzazione che punta a rafforzare programmazione, capacità operativa, presenza sul territorio e rapidità di risposta dell’Ente”

Una giunta compatta e pronta a rafforzare ulteriormente l’azione amministrativa attraverso un’ottimizzazione delle deleghe costruita sulla base dell’esperienza maturata in questi mesi di governo della città: questo il messaggio emerso dalla conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Palazzo Pretorio, alla presenza del sindaco Vittorio Fiorucci e dell’intera squadra di governo comunale, convocata per illustrare il nuovo assetto amministrativo definito a seguito delle dimissioni dell’assessore Lucia Rughi.

Nel corso dell’incontro il sindaco ha sottolineato come la riorganizzazione rappresenti non un semplice riassetto, ma un’ottimizzazione dell’azione amministrativa finalizzata a rendere ancora più efficace, coordinato e concreto il lavoro della Giunta rispetto alle priorità della città e agli obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi. Elemento centrale del nuovo assetto è l’ingresso in Giunta di Enrico Ceccarelli, figura che andrà a rafforzare l’azione amministrativa in settori strategici per la vita quotidiana della città e per il funzionamento dell’ente.

A Enrico Ceccarelli sono state attribuite le deleghe a: “Cura e manutenzione del territorio; Servizi Cimiteriali; Ufficio relazione al pubblico (URP) e Protocollo; Politiche dell’innovazione e dell’agenda digitale a favore dell’Ente comunale e del tessuto sociale, culturale, formativo e produttivo; Viabilità”.

Contestualmente, il sindaco ha disposto una rimodulazione delle deleghe già attribuite agli assessori, “anche alla luce dell’esperienza amministrativa sin qui maturata”, con l’obiettivo di rendere ancora più efficace e coerente il lavoro della squadra di governo.

Per quanto riguarda l’assessore Carlotta Colaiacovo, vengono conferite le nuove deleghe: “Turismo: politiche di marketing territoriale, di comunicazione e di promozione turistica integrata della città e del territorio. Valorizzazione degli attrattori e strategie di prodotto territoriale. Gestione grandi eventi legati al turismo”, mentre vengono revocate le deleghe a “Ufficio relazioni al pubblico (URP) e Protocollo”. Il nuovo quadro delle deleghe attribuite all’assessore Colaiacovo risulta pertanto il seguente: “Politiche giovanili/Informagiovani; Sport: gestione e promozione degli impianti sportivi e relative associazioni, grandi manifestazioni sportive; Ricerca finanziamenti Europei. Turismo: politiche di marketing territoriale, di comunicazione e di promozione turistica integrata della città e del territorio. Valorizzazione degli attrattori e strategie di prodotto territoriale. Gestione grandi eventi legati al turismo”.

Per l’assessore Paola Salciarini viene confermato un ambito di competenze fortemente centrato sulla valorizzazione culturale e identitaria della città. Il nuovo quadro delle deleghe attribuite risulta il seguente: “Tutela e valorizzazione del centro storico; Cultura: beni culturali; sistema museale; Eventi artistico-culturali; Valorizzazione e promozione del patrimonio antropologico, folklorico, archeologico, storico-artistico.”

Anche l’assessore al Bilancio Filippo Farneti vede ampliarsi il proprio ambito di competenze con l’attribuzione di una nuova delega legata alla programmazione e all’utilizzo delle risorse straordinarie. Il nuovo quadro delle deleghe attribuite all’assessore Farneti risulta dunque: “Bilancio; Patrimonio; Controllo di gestione; Coordinamento dell’utilizzo delle misure straordinarie regionali, nazionali ed europee a supporto della programmazione finanziaria e dei progetti strategici dell’Ente, d’intesa con gli assessori competenti per materia e senza sovrapposizione con le deleghe settoriali relative allo sviluppo economico, alle attività produttive, al turismo, alla cultura, al sociale e ai lavori pubblici”.

All’assessore Francesco Gagliardi vengono conferite le nuove deleghe: “Politiche del Personale; Anagrafe; Rapporti con il Consiglio”, e il nuovo quadro delle deleghe a lui attribuite risulta pertanto il seguente: “Ambiente; Mobilità sostenibile; Politiche del Personale; Anagrafe; Rapporti con il Consiglio.” Confermata per Gagliardi la nomina a Vicesindaco.

Per l’assessore Micaela Parlagreco viene disposto il conferimento delle nuove deleghe: “Pari opportunità – Gemellaggi e scambi socio-culturali”. Il nuovo quadro delle deleghe attribuite a Parlagreco risulta quindi il seguente: “Sviluppo Economico; Semplificazione e accesso ai servizi comunali; Formazione professionale e Mercato del lavoro; Politiche innovative di rete e di filiera nell’agricoltura e nell’agroalimentare, nell’artigianato artistico e di tradizione, nel commercio; Pari opportunità – Gemellaggi e scambi socio-culturali”.

el corso della conferenza stampa il sindaco Fiorucci ha evidenziato come la presenza compatta della Giunta abbia rappresentato il segnale concreto di una squadra unita, motivata e determinata a proseguire con ancora maggiore slancio il lavoro amministrativo avviato “Una nuova organizzazione delle deleghe – ha chiuso il primo cittadino – che punta a rafforzare programmazione, capacità operativa, presenza sul territorio e rapidità di risposta dell’Ente, consolidando il percorso politico e amministrativo intrapreso dall’amministrazione”.