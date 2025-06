Arrestato ladro al Circolo Tennis, denunciato il complice

Colti sul fatto dai Carabinieri, uno in fuga identificato

Un ragazzo di 21 anni, residente a Fabriano (AN), è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gubbio con l’ausilio della Stazione di Scheggia, con l’accusa di furto aggravato all’interno del Circolo del tennis di Gubbio. Insieme a lui, è stato deferito in stato di libertà, per il medesimo reato e in concorso, un ventitreenne del posto, individuato in un secondo momento grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza.

L’intervento dei militari è scattato nel corso della notte, dopo una telefonata giunta al Numero Unico di Emergenza 112. La segnalazione riferiva la presenza di due soggetti sospetti che si aggiravano nella zona del Circolo, situato in un’area sportiva della città. In seguito alla chiamata, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile si è portata sul posto con prontezza e ha colto in azione uno dei due sospettati, intento ad allontanarsi dal circolo con due sacchi contenenti generi alimentari e bevande.

Il giovane è stato immediatamente bloccato. All’interno dei sacchi, i militari hanno rinvenuto merce per un valore superiore ai cinquecento euro, tra cui bottiglie di alcolici e altri prodotti provenienti dal bar della struttura sportiva. La refurtiva è stata sequestrata e successivamente restituita al legittimo proprietario.

Durante l’azione, il complice è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce, eludendo le ricerche nella fase immediata dell’intervento. Tuttavia, le indagini condotte nelle ore successive hanno permesso di identificarlo con certezza. I Carabinieri hanno analizzato con attenzione i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nell’area, risalendo all’identità del secondo individuo coinvolto nel furto.

Si tratta di un 23enne residente a Gubbio, già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per furto aggravato in concorso.

Il ventunenne arrestato, invece, è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito. Alla luce delle prove raccolte nel corso delle operazioni, è stato formalmente arrestato per furto aggravato. Il procedimento penale è stato poi sottoposto al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Fabriano.