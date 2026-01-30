Ecoisole al Cassata: l’Umbria punta su rifiuti intelligenti

Piano per la gestione dei rifiuti coinvolge la città Gubbio

GUBBIO, 30 gennaio 2026 – La transizione ecologica nel territorio umbro compie un passo avanti concreto grazie all’impiego delle tecnologie digitali applicate ai servizi urbani. Nella mattinata odierna, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cassata-Gattapone”, sono state ufficialmente inaugurate due nuove stazioni tecnologiche per la raccolta differenziata. Queste ecoisole, che rappresentano l’avanguardia della domotica ambientale, fanno parte di un ambizioso progetto che ha visto l’installazione di 15 strutture informatizzate sparse capillarmente in tutto il territorio comunale. L’iniziativa, sostenuta dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a trasformare il conferimento degli scarti in un processo tracciabile, pulito e altamente efficiente per l’intera comunità, come riporta il comunicato del Comune di Gubbio.

L’intervento si inquadra perfettamente nella Missione 2 del PNRR, dedicata alla “Rivoluzione verde”, con un investimento complessivo che ha sfiorato il mezzo milione di euro. La gestione finanziaria dell’operazione è stata particolarmente virtuosa: la giunta comunale è riuscita a implementare l’intera rete di 15 strutture ottimizzando le risorse inizialmente previste. Attraverso una rimodulazione strategica dei costi approvata dagli organi competenti, è stato possibile generare un risparmio di circa 100.000 euro rispetto al budget originale, completando al contempo tutte le opere infrastrutturali necessarie senza alcun aggravio per le tasche dei contribuenti locali. Questo modello di gestione virtuosa permette oggi alla cittadinanza di disporre di macchinari Next Generation EU di ultima generazione.

La distribuzione delle nuove stazioni intelligenti non riguarda solo il centro cittadino, ma abbraccia l’intera geografia del territorio eugubino. Oltre al polo scolastico del Cassata, le postazioni sono state strategicamente collocate in numerose frazioni, tra cui San Marco, Spada, Torre Calzolari, Branca Calvana e Casamorcia, coprendo aree che necessitavano di un potenziamento dei servizi di prossimità. Ogni struttura è progettata per essere autonoma e sicura: la presenza di sistemi di videosorveglianza integrati funge da deterrente fondamentale contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti, un fenomeno che l’amministrazione intende azzerare per restituire decoro urbano e igiene a ogni quartiere e borgo del circondario.

L’utilizzo delle nuove infrastrutture tecnologiche è subordinato al possesso di una tessera magnetica personale. Sebbene le stazioni siano già fisicamente installate e pronte all’uso, l’attivazione effettiva avverrà in modo graduale per permettere una transizione fluida. Gli uffici preposti inizieranno a breve la distribuzione dei badge identificativi agli utenti, seguendo un calendario che partirà proprio dalle utenze legate all’area scolastica per poi estendersi a tutte le altre zone coinvolte. Il sistema informatizzato riconosce l’utente al momento del conferimento, permettendo di monitorare con precisione la qualità della differenziata prodotta e ponendo le basi per una futura tariffazione puntuale e meritocratica, dove chi meglio differenzia potrà beneficiare di sgravi fiscali.

L’inaugurazione odierna ha visto la partecipazione corale dei vertici della Provincia di Perugia, di AURi e dei direttori delle società di gestione ambientale Sogeco ed Ece. La scelta simbolica di partire da un istituto scolastico sottolinea il valore pedagogico dell’intervento: gli studenti del Cassata-Gattapone saranno i primi testimonial di un modello di economia circolare avanzato. Con questo passo, la città si allinea agli standard europei più rigorosi, dimostrando come le risorse europee possano produrre effetti tangibili nel vissuto quotidiano, migliorando la salubrità dell’ambiente e riducendo drasticamente la quota di scarti destinata alla discarica, a tutto vantaggio delle generazioni future.