Gualdo, interventi di manutenzione straordinaria nel centro storico ed in altre zone della città

Buone notizie riguardano i cittadini gualdesi. Diversi lavori pubblici ed interventi di manutenzione straordinaria nel centro storico e non solo, infatti, sono partiti o partiranno a Gualdo Tadino nei prossimi giorni.

Ad illustrare lo stato dei vari interventi sono stati il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Pasquarelli con una conferenza stampa che si è svolta presso la Sala Consiliare del Municipio nella mattinata di venerdì 14 Ottobre.

“Nell’ultimo periodo – sottolinea il Sindaco Massimiliano Presciutti – come Amministrazione Comunale abbiamo ottenuto per Gualdo Tadino importanti finanziamenti dal PNRR e non solo che ci consentiranno di realizzare importanti interventi per il miglioramento della nostra città.

Riguardo al Centro Storico abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento complessivo di 275.000 €, che ci consentirà di effettuare un bel pacchetto di interventi.

Saranno interventi che interesseranno diverse zone del centro (Piazza Martiri non sarà toccata), divisi in 4 stralci ed inizieranno dal prossimo 24 Ottobre con l’obiettivo di terminarli, intoppi burocratici permettendo, per le festività pasquali 2023.

Questi interventi ci consegneranno un centro storico migliore e più attrattivo, ma a riguardo voglio dire che nonostante la crisi economica che sta colpendo tutta Italia, a Gualdo Tadino, proprio in centro, a breve apriranno alcune nuove attività economiche e questo è senza dubbio un bel segnale di ripresa.

Confrontandoci poi spesso con le associazioni di categoria, rispetto al nuovo piano parcheggi sempre del centro, i numeri ed i dati che abbiamo raccolto sono molto positivi e prossimamente li presenteremo in una conferenza stampa ad hoc.

Passando poi agli interventi nelle altre zone cittadine, stiamo per ultimare i lavori di urbanizzazione della zona industriale sud (con asfaltatura che partirà il 24 Ottobre), mentre è già partito il cantiere del Centro Promozionale della Ceramica e procedono spediti gli interventi del progetto delle Vie dell’acqua. Entro inizio novembre, infine, dovrebbero essere ultimati i lavori nella zona della stazione”.

Dopo l’intervento del Sindaco Presciutti, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Pasquarelli ha invece fatto un focus specifico sugli interventi previsti nel centro storico.

“Dal prossimo 24 Ottobre partiranno i lavori previsti nella 1° fase, che riguarderanno il rifacimento del marciapiede, senza limitazioni del traffico, in Via Calai.

Successivamente si passerà alla 2° fase con interventi di rifacimento del marciapiede e della sede stradale di Corso Italia (da fontana Cardinal del Monte all’alimentari Giona), con deviazione del traffico per Piazza Garibaldi.

La 3° fase, invece, interesserà la sistemazione dei marciapiedi sempre di Corso Italia (dal Ristorante Palio a Piazza Martiri) mentre nell’ultima fase, sempre in Corso Italia, si toglierà l’asfalto e si sostituirà con delle pietre con conseguente chiusura del tratto al traffico.

I lavori menzionati saranno comunque sospesi dal 1 dicembre a tutto il mese di Gennaio visto il periodo festivo del natale. L’obiettivo è terminare tutto, come già detto dal sindaco, per Pasqua 2023.

Chiudo ricordando poi che sono già stati consegnati i lavori in via 24 Maggio, mentre finiremo l’asfaltatura in via Franco Storelli ed i lavori in via V Luglio.

Come Amministrazione, quindi, stiamo raggiungendo, riguardo alla manutenzione ed ai lavori pubblici, gli obiettivi che ci eravamo posti ed erano contenuti nel nostro programma elettorale”.

A chiudere la conferenza stampa è stato poi ancora il Sindaco Presciutti che ha ricordato, infine, che la prossima settimana partiranno anche i lavori di consolidamento del costone roccioso della zona Rocchetta mentre con i soldi della ricostruzione post sisma, per i comuni fuori crateri, la Regione ci ha comunicato che è stato finanziato il recupero del vecchio IPC per un importo totale di 2.900.000 €.