Sostegno infrastruttura viaria, adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

L’Ufficio Infrastrutture e Impianti, afferente al Settore Tecnico del Comune di Gualdo Tadino, ha organizzato l’incontro conoscitivo sul bando della Regione Umbria – Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020, riguardante il “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura viaria accessoria allo sviluppo, ammodernamento, adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”.

Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino

La riunione informativa rivolta a tutti gli stakeholders interessati al bando si è tenuta lo scorso giovedì 12 Maggio presso il teatro Talia di Gualdo Tadino ed ha visto la presenza del Sindaco Dott. Massimiliano Presciutti e dei dipendenti del Comune di Gualdo Tadino, Dott. Geol. Marco Tini e dell’Ing. Massimiliano Marinangeli. Si è trattato di una riunione molto partecipata e positiva che è stata ripetuta in tre sessioni consecutive, durante l’arco della giornata di giovedì, per consentire la maggiore diffusione possibile delle informazioni, nel rispetto delle misure di sicurezza. Obiettivo dell’evento è stato quello di illustrare le opportunità previste dal bando per il miglioramento del territorio, rivolto agli imprenditori agricoli della zona in abbinamento ai singoli proprietari terrieri. Si ricorda che la scadenza del provvedimento è prevista per il giorno 15 giugno 2022. Gli uffici comunali sono disponibili a fornire ulteriori informazioni (Telefono: 075-9150295).