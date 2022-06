Gualdo Tadino e Schwandorf sempre più vicine

Le città italiana di Gualdo Tadino e quella tedesca di Schwandorf sono sempre più vicine nel segno dell’amicizia tra le due comunità. Dal 3 al 6 giugno una delegazione del Comune di Gualdo Tadino, guidata dal Sindaco Massimiliano Presciutti e con la presenza del Consigliere comunale di maggioranza, Gabriele Bazzucchi è stata invitata e ricevuta in Germania dal primo cittadino di Schwandorf, Andreas Feller in occasione del festival popolare di Pentecoste. Accanto a loro erano presenti anche altre delegazioni provenienti dalla Germania, dalla Repubblica Ceca e dalla Francia.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Gualdo Tadino

Si tratta della prima visita ufficiale tra le due amministrazioni, che avrebbero dovuto incontrarsi già due anni fa, ma che poi a causa della pandemia, che ha condizionato e bloccato gli scambi a livello europeo e mondiale, hanno dovuto rinviare a giugno 2022 questo incontro.

Le comunità di Gualdo Tadino e Schwandorf sono venute per la prima volta a contatto qualche anno fa grazie allo scambio culturale tra gli studenti dell’Istituto Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino ed il Ginnasio Carl-Friedrich-Gauss di Schwandorf, successivamente anche le due Amministrazioni hanno avuto modo di collaborare tra loro ed hanno creato un rapporto diretto per sviluppare dei progetti comuni ed in sinergia.

La visita in terra di Baviera del Sindaco Presciutti rappresenta il primo step nell’ottica di siglare presto un primo patto di Amicizia tra le due città.

“Finalmente dopo due anni di stop a causa della pandemia – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – le Amministrazioni di Gualdo Tadino e Schwandorf sono riuscite a vedersi ed incontrarsi per la prima volta in presenza.

Ringrazio il sindaco Andreas Feller e tutta la città di Schwandorf per la calorosa accoglienza che ci hanno riservato durante il soggiorno in Germania in occasione del Festival popolare di Pentecoste.

Questi scambi internazionali sono molto importanti poiché ci consentono di poterci confrontare sotto tanti punti di vista (economico, sociale, culturale, ecc,) anche con altre nazioni e di poter sviluppare insieme dei progetti comuni ed in sinergia per poter far crescere le nostre comunità”.

Schwandorf

Schwandorf è una città tedesca situata nel nord-est dello stato federale della Baviera, a circa 138 km a nord del capoluogo di regione, Monaco di Baviera, ed ha una popolazione di circa 30.000 persone.

Schwandorf si trova sul fiume Naab e nel cuore dell’area ricreativa Oberpfälzer Seenland, e possiede più di 300 specchi d’acqua artificiali che sono particolarmente popolari in estate.

La città fu menzionata per la prima volta in un documento del 1006 come “Suainicondorf”, e fino al XIX secolo la gente viveva bene grazie al commercio con la vicina Boemia. Un monumento di questo periodo è la cantina di roccia, dove i beni di valore venivano conservati in più di 130 stanze. L’emblema Blasturm, parte delle mura cittadine del 15° secolo, è anche un edificio protetto. Schwandorf è famosa per celebrare il festival popolare di Pentecoste.