Emergenza idrica, emessa un’ordinanza per evitare gli sprechi

In considerazione delle scarse piogge invernali registrate, inferiori a quelle degli scorsi anni, delle elevate temperature di questi giorni e dell’ormai quinquennale ciclicità delle emergenze idriche, che preannunciano una stagione estiva particolarmente difficile, il sindaco ha emesso un’ordinanza per evitare ogni possibile criticità al settore agricolo, alle strutture extralberghiere e agli impianti sportivi, vietando l’uso dell’acqua erogata dall’acquedotto pubblico per scopi diversi da quello potabile e igienico-sanitario.

Nel dettaglio, per il periodo che dal 21 giugno 2022 al 30 settembre 2022, salvo espressa revoca, nell’ordinanza è previsto:

– il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per scopi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari

– il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per l’irrigazione di orti, giardini, cortili, strade private, lavaggio di veicoli, riempimento di piscine e fontane ornamentali

I prelievi di acqua dalla rete idrica saranno consentiti esclusivamente per gli usi domestici, idropotabili, igienico-sanitari, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile; sono inoltre consentiti il riempimento di piscine oggetto di attività commerciale o associativa, l’irrigazione di strutture sportive sempre destinate a dette attività e i servizi di autolavaggio regolarmente autorizzati soltanto previo contatto con il gestore del Servizio idrico al fine di concordare modalità e precauzioni necessarie.

Sono infine consentite dall’ordinanza firmata dal sindaco le attività dei servizi pubblici di igiene urbana per le quali, comunque, dovranno essere assunti comportamenti utili a contenere gli sprechi.