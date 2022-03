Gubbio, orientamento universitario con l’Informagiovani

Con l’arrivo della primavera tornano all’Informagiovani di Gubbio gli incontri de “L’ora del tè”, chiacchierate informali con studenti universitari, laureandi e neolaureati che si raccontano, ripercorrendo le loro scelte, l’organizzazione per lo studio e per vivere fuori sede, i lati positivi e le prove più impegnative che una carriera universitaria richiede.

Ufficio stampa del Comune di Gubbio

“Già dal quarto anno di superiori è utile iniziare a riflettere sul percorso di studi dopo il diploma – afferma l’assessore al Welfare, Politiche giovanili e Istruzione Simona Minelli – non tutti però hanno le idee chiare rispetto al loro futuro e si interrogano per capire qual è il corso di laurea più adatto. Sono diverse le variabili da valutare: dagli sbocchi lavorativi, alle lauree più richieste nei prossimi anni, dai corsi più adatti alla propria personalità, a quelli più vicini alle proprie passioni. Un modo per chiarirsi le idee rispetto al futuro può essere quello di ascoltare l’esperienza di altri giovani che hanno da poco fatto la loro scelta, capire attraverso di loro come agire nel miglior modo possibile, porgere tutte le domande che vengono in mente”.

Ecco il programma degli incontri che si terranno in presenza e anche in streaming, alle 17:00 nella nuova sede dell’Informagiovani, in via di Fonte Avellana, 8 (all’interno della Biblioteca Sperelliana):

18 marzo – Scienze dell’Educazione – con Desirée Tertulliani

22 marzo – Architettura – con Arianna Cassetta

25 marzo – Ingegneria Biomedica – con Sofia Pannacci

8 aprile – Medicina e preparazione al test – con Marianna Columbu

Sarà possibile seguire gli incontri in streaming prenotandosi allo 0759237292 o via email a progettogiovani@comune.gubbio.pg.it: verrà fornito il link per il collegamento. Oltre agli approfondimenti pomeridiani, “L’ora del tè” proporrà anche a scuola incontri con gli studenti universitari sulla base dell’interesse di alcune classi quarte dell’ I.I.S. Cassata – Gattapone di Gubbio: venerdì 25 marzo dalle 8 alle 10, giovani studenti delle superiori e giovani studenti universitari si incontreranno tra pari, per raccontare le proprie esperienze rispetto al percorso delle facoltà di Medicina, Giurisprudenza, Scienze dell’Educazione, Scienze Agrarie, Ingegneria e Fisica teorica.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: http://informagiovani.comune.gubbio.pg.it, tel. 0759237292 oppure sui canali social, Facebook e Instagram dell’Informagiovani.