Finardi Celebra 50 Anni di Musica al Gubbio DOC Fest

L’artista presenta il nuovo album “Tutto” in concerto a Piazza Grande il 28 agosto

Il cantautore Eugenio Finardi festeggerà cinquant’anni di carriera musicale e presenterà il suo nuovo album intitolato “Tutto” in occasione del Gubbio DOC Fest. L’evento si terrà giovedì 28 agosto 2025 a partire dalle ore 21.30 in Piazza Grande.

Dopo il successo del tour “Euphonia Suite“, che ha registrato ottanta date in tre anni a partire dal 2022, Finardi torna sul palco per riproporre i brani più rappresentativi del suo vasto repertorio. La sua carriera, lunga mezzo secolo, lo ha affermato come una figura originale nel panorama della canzone d’autore italiana. La sua produzione è caratterizzata da testi di notevole profondità e da una costante ricerca musicale.

Il concerto sarà un viaggio attraverso la sua storia musicale, con l’intento di offrire ispirazione e spunti di riflessione. Oltre ai suoi successi più noti, l’artista presenterà anche brani inediti tratti dal nuovo album “Tutto“, un lavoro che si distingue per sonorità innovative e per la continua creatività di Finardi, capace di interpretare il presente con lucidità. Sul palco, sarà accompagnato da tre musicisti.

Eugenio Finardi ha ricevuto il Premio Luigi Tenco alla carriera nel 2023 come riconoscimento della sua eccellenza artistica e del suo impegno sociale. Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo. La sua attività musicale è iniziata all’età di nove anni e negli anni Settanta ha intrapreso la carriera come musicista rock. Il successo è arrivato nel 1976 con l’album “Sugo“, contenente il brano “Musica ribelle“, considerato uno dei suoi lavori più significativi. Questa canzone, che celebra la musica come strumento di contestazione e cambiamento, ha avuto un forte impatto ed è stata riproposta nel 1990 in duetto con Ivano Fossati.

Nel corso degli anni, la voce di Eugenio Finardi si è evoluta, diventando uno strumento espressivo capace di comunicare emozioni intense attraverso testi che affrontano temi universali. La sua capacità di stabilire un contatto diretto con il pubblico rimane una delle sue caratteristiche distintive.

Gubbio si prepara ad accogliere l’artista e la sua energia, mentre il DOC Fest si appresta a celebrare cinquanta anni di successi musicali. I biglietti per il concerto di giovedì 28 agosto saranno disponibili sui circuiti TicketOne e Ticketitalia, nonché presso le rivendite autorizzate.