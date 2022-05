Museo Fo, il Sindaco Stirati risponde agli attacchi: Gubbio non poteva ospitarlo

Il sindaco di Gubbio risponde alle polemiche relative al museo dedicato a Dario Fo e Franca Rame, che sorgerà a Pesaro, oggetto di una recente interrogazione in consiglio comunale e di una serie di rumors che Stirati definisce “strumentali e privi di fondamento”.

Ufficio stampa Comune di Gubbio

Il primo cittadino spiega infatti che “non appena ci è arrivata la proposta di poter ospitare un museo dedicato a Dario Fo e a Franca Rame ci siamo immediatamente attivati, facendo subito tutte le verifiche del caso, sia a livello di Ministero sia con la Fondazione Fo. È emerso sin dall’inizio però un dato inoppugnabile, cioè che la pratica era già nelle mani del ministro Dario Franceschini, che da subito aveva immaginato di collocare l’archivio in una struttura del Demanio, indicando prima la città di Verona poi quella di Pesaro, sulla quale alla fine è ricaduta la scelta. La Fondazione Fo sin dall’inizio ci ha detto che Gubbio non poteva essere la città adatta ad ospitare per intero quello che è un vero e proprio patrimonio di ricordi, di dimensioni enormi, tanto è vero che Pesaro ha messo a disposizione della Fondazione 2mila metri quadri di spazio, che noi di fatto non possediamo. Voglio ribadire anche – chiude Stirati – che Gubbio è inserita nel circuito culturale legato a Dario Fo e Franca Rame in stretto contatto con altre città, e dedicherà alla famiglia Fo uno spazio nel quale ospitare una parte di queste preziose collezioni. Tutte le considerazioni faziose che si stanno facendo in queste ore sono dunque prive di fondamento, colme di inesattezze e strumentalità politiche: sono stati costruiti orizzonti improbabili lontanissimi dal vero. Proprio ieri ho incontrato Jacopo Fo e la Fondazione, riconfermando la stretta collaborazione, il legame tra Gubbio e la famiglia Fo e i diversi progetti che ci terranno ancora più uniti”.