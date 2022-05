Ragazzo straniero si perde a San Bartolo di Gubbio, ritrovato dopo due ore

n ragazzo straniero di 24 anni si è perso ieri sera in località San Bartolo nel comune di Gubbio. Il giovane, che ha perso l’orientamento in un bosco della zona, ha chiesto soccorso utilizzando il suo cellulare e l’area è stata subito presa in carico dai vigili del fuoco della città dei Ceri. Dall’allarme , scattato alle 22,40, la squadra di Gubbio ci ha impiegato circa 2 ore a ritrovarlo. Una zona impervia raggiunta con non poche difficoltà, fino al ritrovamento avvenuto poco prima della una di oggi. Il 24 enne, quando è stato trovato, era in buone condizioni.