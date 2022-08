Search for: Search Button

Nuova settimana appuntamenti Suoni Controvento si apre a Gubbio

Grandi emozioni a Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma con il sostegno della Regione Umbria, della Fondazione Perugia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e di Sviluppumbria, che ha chiuso in bellezza questo fine settimana con appuntamenti tra musica e teatro. Tra gli altri, il suggestivo percorso del naturalista ed esploratore umbro Orazio Antinori, rivissuto nella Grotta di Sant’Agnese attraverso le melodie di Ahmed Tanbouz, accompagnato da Khaled Abu Ajamiya, Fabrizio Discenza e Susanna Cocchi; la violoncellista dei Nirvana Lori Goldston che con le vibrazioni della sua musica ha regalato al pubblico accorso all’auditorium San Cristoforo di Fossato di Vico un concerto unico nel suo genere; Ludovico Einaudi, seduto al pianoforte, che ha condotto gli spettatori di Carsulae in un viaggio onirico in cui perfetta è risuonata l’alchimia tra la musica del maestro e le suggestive “rovine” dell’area archeologica. Grandi applausi anche per l’originale coppia composta da Roberto Mercadini e Guido Catalano che a Montone hanno portato la loro autoironia, mettendosi a nudo tra storie di vita quotidiana, amicizia e confessioni.

Rinviato invece al prossimo 11 settembre l’appuntamento con Davide “Boosta” Dileo, inizialmente previsto per sabato 30 luglio alla Rocca di Braccio di Montone.

Il programma prosegue il 3 agosto alle 17.30 a palazzo Ducale di Gubbio con la tavola rotonda Agri_turismo. Lo sviluppo dei territori attraverso i prodotti tipici. L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati e dalla presentazione del progetto “Umbria Made. E@t, Drink & Buy”. Interverranno Roberto Morroni (assessore della Regione Umbria alle politiche agricole, tutela e valorizzazione ambientale), Fabio Rossi (presidente Confagricoltura Umbria), Simone Fettuccia (presidente Federalberghi Umbria), Stefano Epifani (presidente Fondazione per la sostenibilità digitale). Modera Giacomo Marinelli Andreoli (direttore Umbria Tv). Ingresso libero. Evento realizzato in collaborazione con la Direzione Regionali Musei Umbria.

Alle 21 sempre a palazzo Ducale di Gubbio tappa umbra del tour della compositrice e cantante pakistana Arooj Aftab, “Vulture prince”. Il suo suono fluttua tra minimalismo classico e new age, poesia devozionale Sufi e trance elettronica con strutture jazz. Il 3 aprile 2022 ha vinto il premio “Best Global Music” alla 64esima edizione dei Grammy Awards per la sua interpretazione di “Mohabbat”. Prevendite su circuiti Ticketitalia e Ticketone. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Gubbio e la Direzione Regionali Musei Umbria.

Arooj Aftab , vincitrice del “Best Global Music Performance” con “Mohabbat” ai Grammy Awards 2022, è una raffinata compositrice il cui suono fluttua tra minimalismo classico e new age, poesia devozionale Sufi e trance elettronica con strutture jazz. Proprio questo suo stile inconfondibile l’ha resa celebre in Pakistan all’inizio degli anni 2000. Successivamente si è trasferita negli Stati Uniti, dove vive attualmente, laureandosi alla prestigiosa Berklee School of Music.

Ha all’attivo tre album, “Bird under water” (2015), “Siren islands” (2018) e il suo ultimo lavoro “Vulture Prince” è stato elogiato come una delle migliori uscite del 2021 da testate del calibro di The Guardian, NPR, TIME e ha ricevuto un enorme consenso da parte della critica.

Arooj ha collaborato con artisti di fama mondiale come Meshell Ndegeocello, Esperanza Spalding, DJ/rupture e Abida Parveen solo per citarne alcuni. Ha eseguito la sua musica in luoghi importanti come il Lincoln Center, Highline Ballroom, Le Poisson Rouge e il Museum of Modern Art di New York; è stata anche invitata ad esibirsi in festival come The Big Ears Festival, The Ecstatic Music Festival e SF Jazz Festival. E questo sembra solo l’inizio per lei di una brillante carriera musicale in rapida ascesa.

Il 3 agosto e il 4 agosto a palazzo Ducale si terrà anche “About music”, workshop di fotografia musicale e di scena con Claudia Ioan, fotografa professionista musicale e di scena, certified by Leica.

La musica è un pianeta vibrante e coinvolgente, e nell’esecuzione dal vivo tocca le corde (è il caso di dirlo) più profonde dell’animo. La fotografia musicale, che la interpreta, dà forma all’inesprimibile, regala visibilità al suono e alla musica che per natura sono invisibili, e fissa per sempre una performance dal vivo che nasce per essere effimera ed è ogni volta unica e irripetibile. La fotografia musicale è un genere fotografico affascinante, che possiede notevoli specificità tecniche e richiede molteplici doti: capacità tecniche che spaziano in più generi fotografici (dal reportage al ritratto), spirito di osservazione, conoscenza delle dinamiche interne degli eventi musicali, rapidità e anticipazione. Se si “sente” interiormente la musica, si “sente” altrettanto profondamente anche la fotografia musicale, che restituisce tutti i tasselli che rendono indimenticabile la performance concertistica. Evento realizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria, Istituto Nazionale di Fotografia, Officine Creative Italiane.

Informazioni: 335 316903 – claudiaioan@officinecreativeitaliane.com

Inoltre, per tutta la durata del Festival , il gruppo Hera multiutility partner di Suoni Controvento, offre biglietti per eventi a pagamento della rassegna. Per usufruire dell’opportunità, occorrerà visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm Controvento (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento), scegliere l’evento che interessa e riempire l’apposito format. Inserendo nome cognome e indirizzo mail, si potrà ricevere il biglietto per lo spettacolo (fino a esaurimento).

“Suoni Controvento” è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

“Suoni Controvento” è stato realizzato con il sostegno della Regione Umbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni, Sviluppumbria, Gal Alta Umbria (Umbria: lasciati sorprendere!), Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, CAMS – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Comune di Assisi, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Montefalco, Comune di Monteleone di Spoleto, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di Pietralunga, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Stroncone, Comune di Terni, Comune di Trevi, Comune di Valfabbrica in collaborazione con UmbriaSì, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi, Le Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria, Proloco di Costacciaro, Proloco di Sigillo, Pro Fossato, Tramontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, Università Comunanza delle Famiglie di Campitello, Associazione Roompicapo, Associazione In&Outdoor Umbria, Associazione I Tuoi Cammini, Maja Trek & Adventures, , Associazione Narni 360, Cantina Arnaldo Caprai, Cantina Semonte; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Gruppo Hera, Diva International, Park Hotel Ai Cappuccini, Acqua Motette, Ares Safety, Cantina Brugnoni, Bahia City Store, Erreti Musica. Fattoria Creativa è partner per la comunicazione e promozione del festival. Radio partner RDS 100% Grandi Successi, mediapartner Assisi News, Assisi Eventi, Umbria Social, Umbria 24.

Sito ufficiale Suoni Controvento www.suonicontrovento.com