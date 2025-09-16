Sabato la seconda edizione del festival GubbioART in città

Arte, benessere e inclusione protagonisti alla Sperelliana

Sabato 20 settembre la città ospiterà la seconda edizione del Festival delle Artiterapie “GubbioART – Arte e benessere inclusivo”, un’intera giornata dedicata a laboratori esperienziali, pratiche di benessere e momenti di confronto sull’inclusione. La manifestazione, presentata questa mattina nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, ha visto la partecipazione dell’assessore alle Politiche Sociali Lucia Rughi, dell’assessore alla Cultura Paola Salciarini, dell’ideatrice e curatrice del progetto Silvia Baldelli e dell’arteterapeuta e istruttrice cinofila Silvia Lilli (fonte: comunicato Comune di Gubbio).

Il programma spazia da laboratori di arteterapia, musicoterapia e pet therapy, a sessioni di yoga e meditazione inclusiva, fino a laboratori teatrali e esposizioni artistiche. L’obiettivo è offrire spazi di partecipazione e relazione, abbattendo barriere e promuovendo il benessere psicofisico di tutti i cittadini, dai più piccoli agli adulti. La Biblioteca Sperelliana tornerà a trasformarsi in un luogo di incontro creativo, arricchita da attività che uniscono la dimensione culturale a quella emotiva.

Secondo l’assessore Rughi, il festival rappresenta «un’opportunità preziosa per la comunità, perché coniuga cura, inclusione e creatività. Le artiterapie permettono di rafforzare le relazioni, restituendo a ciascuno la possibilità di esprimersi liberamente e partecipare attivamente, indipendentemente dalle proprie condizioni». La Salciarini ha aggiunto come GubbioART rafforzi l’identità culturale della città: «Il festival rende la Biblioteca Sperelliana uno spazio vivo e accogliente, capace di coniugare cultura e socialità contemporanea».

L’ideatrice Baldelli ha sottolineato la valenza trasformativa dell’arte: «L’arteterapia non è solo estetica, ma un processo che favorisce la conoscenza di sé, la comunicazione e il benessere. Con GubbioART vogliamo offrire esperienze che uniscono arte, creatività e relazione, coinvolgendo grandi e piccoli».

Per informazioni sui laboratori e sulle iscrizioni, facoltative ma consigliate, è possibile contattare atelierarte.gubbio@gmail.com o consultare i profili social di “Atelier crescere con arte Gubbio”