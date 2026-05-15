Ceri di Gubbio, tredici interventi sanitari fino alle 13

Piano soccorsi attivo tra piazze e centro storico

Sono tredici gli interventi sanitari registrati fino alle ore 13 durante la Festa dei Ceri di Gubbio, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’Umbria. Il bilancio provvisorio è stato diffuso dai professionisti del presidio ospedaliero di Branca dell’Usl Umbria 1, impegnati nel piano straordinario di assistenza predisposto per garantire sicurezza sanitaria lungo il percorso della manifestazione.

Il dispositivo di soccorso è entrato in funzione dalle prime ore della mattinata con una presenza capillare di personale sanitario, mezzi di emergenza e punti medici avanzati collocati nei luoghi strategici del centro storico.

Tre punti medici e ambulanze nel centro storico

Il piano predisposto dall’Usl Umbria 1 ha previsto l’allestimento di tre punti medici avanzati nei pressi di Palazzo dei Consoli, Palazzo Comunale e Palazzo Pretorio.

In piazza Grande sono state operative due équipe di soccorritori a piedi, mentre quattro ambulanze sono state dislocate tra via del Consoli, via Savelli, largo Mastro Giorgio e piazza San Francesco. Presente anche un’automedica posizionata in via Savelli.

L’organizzazione sanitaria è stata studiata per assicurare interventi rapidi durante le fasi più intense della Festa dei Ceri, caratterizzata ogni anno da una forte partecipazione popolare e da condizioni particolarmente impegnative per i ceraioli e per il pubblico.

I casi registrati durante la mattinata

Secondo il bollettino diffuso fino alle ore 13, gli operatori sanitari hanno effettuato complessivamente tredici interventi.

Nel dettaglio sono stati registrati cinque episodi di lipotimia, sei casi legati a saturazioni, un barotrauma all’orecchio e un disturbo neurologico.

Tra gli interventi effettuati, uno ha richiesto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino per un sospetto ictus.

Il lavoro coordinato del personale sanitario

L’assistenza sanitaria durante la manifestazione coinvolge non soltanto il personale dell’ospedale di Branca ma anche medici, infermieri e autisti del Dipartimento Emergenza-Urgenza dell’Usl Umbria 1 diretto da Manuel Monti.

Il lavoro di squadra tra operatori sanitari, soccorritori e personale dell’emergenza sta consentendo di monitorare costantemente la situazione durante le diverse fasi della festa, garantendo rapidità negli interventi e presenza continua nei punti più sensibili del centro cittadino.

La Festa dei Ceri rappresenta ogni anno uno degli eventi più complessi dal punto di vista organizzativo e sanitario per il territorio umbro, richiedendo un coordinamento costante tra istituzioni, forze dell’ordine e servizi di emergenza.

Anche per questa edizione il sistema sanitario regionale ha attivato un piano straordinario finalizzato a gestire eventuali criticità legate all’elevata affluenza di persone e all’intensità fisica della manifestazione.