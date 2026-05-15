Festa Ceri: il simbolo di tradizione e unità che caratterizza Gubbio

L’evento millenario rinnova legami e identità nella comunità eugubina

La celebrazione che ogni 15 maggio anima le strade di Gubbio affonda le radici in una continuità storica che attraversa oltre otto secoli, mantenendo intatta la sua essenza autentica. I tre Ceri dedicati a Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio costituiscono il fondamento stesso dell’identità umbra, tanto che da più di cinquant’anni figurano nello stemma regionale come testimonianza tangibile del profondo legame tra questa manifestazione e il territorio che la custodisce gelosamente.

Un patrimonio vivente che sfida i secoli

Ciò che distingue questa festa da molte altre celebrazioni è la sua natura di patrimonio vivo, non di semplice rievocazione storica realizzata per essere osservata passivamente. Gli eugubini la ereditano fin dall’infanzia, la vivono con consapevolezza e dedizione, trasmettendola alle generazioni successive come un’eredità sacra. La traccia documentale risale al 1160, anno della morte del vescovo Ubaldo Baldassini, momento che segna l’inizio di questa straordinaria avventura collettiva. Chiunque abbia assistito all’Alzata in piazza Grande o alla spettacolare Corsa verso il monte Ingino comprende immediatamente che si tratta di qualcosa che trascende il concetto stesso di folklore. È un’esperienza dove spiritualità, sacrificio e memoria si intrecciano indissolubilmente, creando un tessuto emotivo profondamente radicato nella storia urbana e nella coscienza civica della popolazione.

Il rituale che mobilita l’intera comunità

Il 15 maggio rappresenta l’apice di un processo che coinvolge gli abitanti per molti mesi, mobilitando ogni aspetto della vita sociale e culturale. I gesti rituali che si rinnovano dalle prime luci dell’alba – dal suono solenne del Campanone fino all’investitura dei Capitani, dalla Mostra espositiva alla corsa finale carica di tensione – rivelano quella connessione intima tra le persone e il loro territorio. Ogni elemento della giornata è stato pensato, perfezionato e trasmesso attraverso i secoli con la meticolosità di chi sa di custodire qualcosa di inestimabile. La preparazione inizia molto prima, con la comunità che si concentra su dettagli, significati e responsabilità collettive. Questa dedizione diffusa trasforma la festa da semplice evento in un’espressione autentica dell’identità collettiva, conferendole il status di patrimonio culturale straordinario.

Significato oltre i confini regionali

Il valore della Festa dei Ceri si estende ben oltre i confini geografici di Gubbio o dell’Umbria. In un’epoca caratterizzata spesso da individualismo e frammentazione sociale, questa celebrazione offre una lezione profonda riguardante l’importanza delle radici, della memoria condivisa e del senso di appartenenza comunitario. Insegna che l’identità non rappresenta una chiusura autoreferenziale, ma la capacità di riconoscersi in valori comuni e nella volontà di agire insieme per qualcosa di più grande delle singole persone. I Ceri incarnano l’Umbria che corre unita verso il monte, che condivide lo stesso respiro, la stessa tensione, la medesima consapevolezza di partecipare a qualcosa che le appartiene profondamente.

Connessione fra locale e universale

Sebbene intimamente radicata nell’identità eugubina, la festa appartiene all’intera regione umbra come parte essenziale della sua storia collettiva. Rappresenta uno dei simboli più autentici attraverso cui l’Umbria continua a narrarsi sia in Italia che nel contesto internazionale. La sua longevità, la partecipazione sincera della comunità, l’assenza di artificio e la preservazione meticolosa delle tradizioni la rendono un modello di come un patrimonio culturale possa mantenersi vitale nel tempo, non fossilizzandosi in una rappresentazione statica del passato, ma rigenerandosi annualmente attraverso la consapevolezza dei partecipanti.

Ogni maggio, quando i campanelli suonano e i Ceri iniziano il loro movimento verso la montagna, Gubbio ricorda al mondo che le tradizioni veramente significative non sono mere curiosità storiche, ma espressioni vive di comunità che sanno di che cosa siano fatte le proprie radici e decidono consapevolmente di coltivarle, tramandarle e celebrarle con l’integrità che meritano.