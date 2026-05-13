Nido d’infanzia comunale “Peter Pan”, Open Day di successo

Le famiglie scoprono il nido Peter Pan di Gualdo Tadino ora

Il nido comunale “Peter Pan” ha recentemente aperto le proprie porte alla cittadinanza, registrando un’affluenza significativa e un forte interesse da parte dei genitori residenti. L’appuntamento dedicato all’orientamento ha permesso di illustrare nel dettaglio il funzionamento di una struttura che rappresenta un pilastro per la crescita dei bambini compresi nella fascia d’età tra i 3 mesi e i 3 anni. Durante la giornata, i visitatori hanno potuto interagire con gli educatori e comprendere l’importanza di un servizio che non si limita alla semplice assistenza, ma si configura come un vero e proprio percorso pedagogico strutturato per accompagnare le prime fasi dello sviluppo cognitivo e relazionale.

La sinergia tra Comune e Cooperativa Kairos

Il successo dell’iniziativa è il risultato di una stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i soggetti gestori. L’Assessore alle Politiche per l’Infanzia, Gabriele Bazzucchi, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Cooperativa Kairos, che si occupa della gestione operativa del servizio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla coordinatrice Veronica Famiani e a tutto il personale, inclusi gli addetti amministrativi e ausiliari, il cui impegno quotidiano garantisce standard qualitativi elevati. Parallelamente, il supporto tecnico fornito dall’ufficio politiche scolastiche del Comune di Gualdo Tadino assicura una gestione fluida delle procedure e un monitoraggio costante dei bisogni dell’utenza.

Progetti d’eccellenza e lingue straniere

L’offerta formativa del nido “Peter Pan” si distingue per una programmazione all’avanguardia che va oltre le attività ludiche tradizionali. Per l’anno educativo in corso e per quello venturo, sono stati attivati progetti specifici che prevedono l’intervento di esperti esterni qualificati. Tra le novità più apprezzate figurano i laboratori per l’apprendimento precoce della lingua inglese e i moduli dedicati all’attività motoria, essenziali per lo sviluppo psicofisico dei piccoli. Queste iniziative mirano ad arricchire il bagaglio esperienziale dei bambini, offrendo loro stimoli diversificati che favoriscono la curiosità e l’apprendimento attivo in un ambiente protetto e stimolante.

Una nuova sede moderna per il futuro

Un annuncio di grande rilevanza per la comunità di Gualdo Tadino riguarda l’imminente evoluzione strutturale del servizio. Nel corso del prossimo anno, il nido verrà infatti trasferito in una nuova sede, progettata seguendo i più moderni standard di sicurezza e sostenibilità ambientale. La nuova struttura sarà caratterizzata da un elevato efficientamento energetico, una maggiore capienza per rispondere alle liste d’attesa e ampi spazi verdi esterni dedicati al gioco. L’edificio si inserirà in un complesso polifunzionale concepito secondo le recenti normative per il sistema integrato 0-6 anni, garantendo una continuità educativa ancora più efficace.

Iscrizioni aperte e informazioni per le famiglie

I genitori interessati ad inserire i propri figli in questo percorso di eccellenza possono già avviare le procedure di iscrizione. Gli uffici comunali e il personale della struttura sono a completa disposizione per fornire chiarimenti sui regolamenti di accesso, le graduatorie e le tempistiche amministrative. Tutte le informazioni di dettaglio sono inoltre consultabili sul sito internet istituzionale dell’ente. L’Assessore Bazzucchi ha ribadito che investire nei servizi per l’infanzia significa porre basi solide per il futuro della comunità, garantendo alle nuove generazioni un ambiente inclusivo e pedagogicamente avanzato fin dai primi passi.