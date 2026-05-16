Accesso chiesa Madonna Chiascio bloccato, tensione Valfabbrica

Fedeli protestano contro ostacoli proprietà privata in provincia

Nel territorio di Valfabbrica, piccolo comune della provincia di Perugia, si intensifica il contrasto che vede contrapposti da un lato i fedeli e la comunità locale, dall’altro le limitazioni imposte all’accesso di una proprietà privata. Al centro della vicenda sorge la chiesa della Madonna sul Chiascio, edificio religioso profondamente radicato nell’identità collettiva del paese che da secoli rappresenta un simbolo spirituale per la popolazione umbra.

La struttura si colloca a circa ottocento metri dal castello medievale, lungo la sponda sinistra del corso d’acqua che le dà il nome. Secondo la narrazione tramandata di generazione in generazione, l’immagine sacra custodita all’interno sarebbe emersa dal letto del fiume in circostanze straordinarie. La leggenda vuole che la Madonna, dopo essere stata trasportata altrove, tornasse miracolosamente al medesimo luogo, convincendo gli abitanti a edificare il piccolo santuario come atto di devozione e gratitudine.

Secoli di devozione e sfide naturali

Durante i periodi alluvionali, le acque impetuose del Chiascio hanno ripetutamente messo a rischio l’integrità della costruzione. Nonostante i danni subiti, la determinazione della comunità ha sempre prevalso, portando alla ricostruzione del luogo di culto nel punto originario. Questa perseveranza testimonia quanto profondamente la chiesa sia radicata nella memoria collettiva locale.

Barriere fisiche e disagio crescente

Negli anni recenti emerge una situazione nuova che incide pesantemente sulla questione. L’ingresso alla chiesa è stato progressivamente reso difficile attraverso l’installazione di recinzioni, paletti e transenne posizionati da un proprietario privato dell’area circostante. I problemi si sono aggravati nelle ultime settimane, quando il terreno antistante è stato occupato da rotoballe destinate a scopi agricoli e successivamente arato, creando ulteriori impedimenti al passaggio dei visitatori.

La situazione si complica ulteriormente con la presenza di sistemi di videosorveglianza, circostanza che alimenta il senso di disagio e tension nella comunità.

Questioni catastali e incertezze amministrative

Sotteso all’intera controversia emerge un complesso sistema di contenzioni riguardanti la proprietà dei terreni e la definizione dei confini attorno all’edificio sacro. Questioni relative ai registri catastali e alle procedure buroccrache hanno generato, nel corso degli anni, un clima di incertezza sulla gestione appropriata dell’intera area interessata.

La mobilitazione dei fedeli

La preoccupazione principale espressa dai frequentatori della chiesa riguarda l’impossibilità concreta di raggiungerla senza difficoltà. Soprattutto durante le celebrazioni ricorrenti nel mese dedicato a Maria, quando la devozione mariana raggiunge livelli particolarmente intensi, la comunità avverte come particolarmente inaccettabile qualunque limitazione all’accesso a uno spazio così significativo per la vita religiosa locale.

Le risposte istituzionali

La parrocchia di Santa Maria Assunta sta esaminando le vie legali percorribili per garantire che il diritto di accesso alla chiesa venga tutelato. Le autorità comunali rimangono coinvolte nel dossier e si attende una presa di posizione ufficiale da parte degli organismi amministrativi competenti per una revisione complessiva della questione.

La vicenda tocca temi delicati quali il diritto di proprietà privata, le esigenze spirituali collettive e il ruolo del patrimonio religioso nella continuità storica delle comunità locali. Rimane centrale il desiderio diffuso di preservare uno dei pilastri della tradizione spirituale di Valfabbrica.