Beneficenza unisce la musica e il cinema a teatro

Il grande concerto solidale fa tappa a Gualdo Tadino
GUALDO TADINO, 15 maggio 2026 – La cultura e la solidarietà territoriale si fondono in un grande evento artistico finalizzato al supporto delle fasce sociali più fragili, come riporta il comunicato di Luca Comodi, Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino. Il comune di Gualdo Tadino patrocina lo spettacolo intitolato “Blues Brothers Soundtrack & Much More”, concerto che inaugura ufficialmente la nuova stagione artistica della formazione orchestrale The Blue Band. L’appuntamento sul palco è programmato per domenica 17 maggio, con inizio fissato alle ore 21, all’interno della cornice del Teatro Talia. La serata punta a coniugare l’intrattenimento di qualità con una mobilitazione comunitaria mirata a finanziare progetti di assistenza sul territorio.
Il sodalizio artistico protagonista dell’evento rappresenta una realtà consolidata nel panorama culturale regionale, con quasi trent’anni di attività ininterrotta alle spalle. La formazione si compone di sedici musicisti stabili che collaborano attivamente per diffondere i generi del rhythm and blues e della musica cinematografica tradizionale. Attraverso questa tappa, il gruppo non propone una semplice esecuzione accademica, ma trasforma l’esibizione in uno strumento concreto di sostegno civico. Di conseguenza, le sonorità energiche della band faranno da sfondo a una raccolta fondi che intende lasciare un segno tangibile nel tessuto sociale cittadino anche dopo lo spegnimento delle luci della ribalta.
L’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto per potenziare le strutture assistenziali del circondario. I fondi raccolti saranno gestiti interamente dall’associazione Amici del Germoglio, un’organizzazione non profit che opera con dedizione nel campo dell’inclusione delle disabilità e del sostegno alle famiglie in difficoltà. Di conseguenza, le risorse economiche raccolte permetteranno di finanziare nuovi laboratori educativi, percorsi formativi individualizzati e attività di socializzazione all’aria aperta finalizzate all’autonomia dei ragazzi svantaggiati.
Il programma musicale della serata prevede una selezione dei brani più celebri tratti dalle grandi produzioni cinematografiche internazionali. Il repertorio spazia dalle storiche colonne sonore dei Blues Brothers fino ai grandi classici della musica afroamericana. Gli arrangiamenti, curati interamente dai maestri dell’orchestra, offriranno una panoramica dinamica capace di coinvolgere spettatori di tutte le generazioni.
Per prenotazione posti e informazioni è possibile contattare il numero telefonico 347 5314114
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