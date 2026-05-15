Beneficenza unisce la musica e il cinema a teatro

Ad aprile in crescita i prestiti a famiglie e imprese ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile, secondo i dati del rapporto mensile dell’Abi, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 2,7% su base annua, confermando la variazione registrata il mese precedente, proseguendo il percorso di crescita dei prestiti iniziato a marzo 2025. Per le famiglie è il sedicesimo mese consecutivo di incremento e […]

Meloni “Il Consiglio d’Europa riconosce modello italiano sui migranti” ROMA (ITALPRESS) – “La Dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania. E’ un risultato importante, frutto di un percorso che l’Italia ha […]

Cina, nel 2025 l’uso urbano dell’acqua rigenerata supera 22 mld di metri cubi PECHINO (XINHUA/ITALPRESS) – Le città cinesi hanno utilizzato oltre 22 miliardi di metri cubi di acqua rigenerata nel 2025. Una risorsa ormai diventata una seconda fonte idrica stabile per le aree urbane, secondo il ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale. L’acqua rigenerata contribuisce ad alleviare lo squilibrio tra domanda e offerta di risorse idriche, […]

Darderi ko a Roma, è Ruud il primo finalista L'azzurro "paga" le fatiche degli ultimi giorni e cede per 6-1 6-1 contro il norvegese

Salario minimo, Schlein “Ci batteremo in Parlamento” TORINO (ITALPRESS) – “In un Paese che ha tra i salari più bassi d’Europa, bisogna approvare presto un salario minimo. Il salario minimo esiste in 22 paesi europei, dove ha aiutato le famiglie e i lavoratori a sostenere la botta dell’inflazione e la crisi energetica di questi anni. Non c’è una ragione al mondo per […]

Gruppo FS, a Torino presentato il libro “Viaggiare con leggerezza” TORINO (ITALPRESS) – Realizzare un’antologia in movimento che esplora il viaggio come stato d’animo e necessità narrativa. E’ questo lo spirito della terza edizione del concorso letterario “A/R Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso”, promosso da FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Da questa esperienza nasce il volume “Viaggiare […]

Fao, Lollobrigida “Martina miglior candidato europeo, giochiamo uniti” ROMA (ITALPRESS) – “La candidatura di Maurizio Martina è senza dubbio la più autorevole tra quelle emerse fino ad oggi tra le Nazioni dell’Unione europea. Stiamo lavorando con la Presidente Meloni e il Vicepresidente Tajani per fare emergere il suo profilo in modo tale da permettere all’Italia di esprimere, per la prima volta nella storia, […]

Cina, nel primo trimestre in aumento del 12,9% i ricavi dell’industria digitale PECHINO (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria digitale cinese ha generato ricavi pari a 9.500 miliardi di yuan (circa 1.390 miliardi di dollari USA) nel primo trimestre, in aumento del 12,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il tasso di crescita è superiore di 3,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, hanno mostrato ieri […]

Stagione Beach Soccer al via, Abete “Spettacolo tecnico e promozione territori” Il 30 maggio iniziara' la 23^ edizione del campionato organizzato dalla Lnd