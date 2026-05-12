Festa dei Ceri 2026: ecco tutte le modifiche alla viabilità

Orari, parcheggi disponibili, divieti: tutto quello che occorre sapere per il 14, per il 15 Maggio e per i giorni successivi

L’attesa sta per finire: Gubbio si prepara a vivere i giorni più intensi, identitari ed emozionanti dell’anno. La Festa dei Ceri è ormai alle porte e la città si appresta ad accogliere migliaia di persone tra tradizione, partecipazione e spirito comunitario.

Per consentire lo svolgimento della Festa in condizioni di sicurezza, ordine e piena vivibilità del centro storico, il Comune di Gubbio informa cittadini, residenti e visitatori che saranno adottate importanti modifiche alla circolazione e alla sosta tra il 14 e il 17 maggio.

A partire dalle 16.00 del 14 maggio 2026 e fino alle 8.00 del 16 maggio 2026 sarà vietato l’accesso al centro storico ai veicoli non autorizzati, mediante apposizione di transenne fisse e mobili alle porte di accesso della città e contestuale chiusura dei varchi ZTL.

I veicoli autorizzati addetti alla consegna merci potranno accedere al centro storico esclusivamente il giorno 15 maggio 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 5.00 e le ore 7.30, con ingresso e uscita da Porta Ortacci. Per effettuare il transito sarà necessario comunicare entro le ore 14.00 di mercoledì 13 maggio la targa del veicolo all’indirizzo mail ztl@comune.gubbio.pg.it.

Il 15 maggio 2026 sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione in tutto il centro storico dalle ore 5.00 alle ore 24.00, ad eccezione dei mezzi di emergenza, soccorso e pronto intervento.

Per quanto riguarda i parcheggi, dalle ore 7.00 del 14 maggio alle ore 8.00 del 16 maggio sarà vietata la sosta nel parcheggio dell’Ex Seminario, mentre dalle ore 7.00 del 14 maggio alle ore 20.00 del 17 maggio sarà vietata la sosta nel piano di superficie e nel primo interrato del parcheggio antistante la Funivia Colle Eletto, ad esclusione dei veicoli muniti di permesso ZTL.

Il 15 maggio, dalle ore 6.00 alle ore 21.00, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione in Borgo Santa Lucia; dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sarà invece vietata la sosta in Strada di San Girolamo.

Sempre il 15 maggio, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, sarà vietata la sosta – ad esclusione di motocicli e ciclomotori – nei seguenti parcheggi:

parcheggio antistante la Chiesa di Sant’Agostino;

parte del parcheggio adiacente la farmacia di Via Campo di Marte;

parte del parcheggio di Via Perugina antistante l’edificio scolastico.

I bus turistici potranno sostare nel parcheggio antistante il Magazzino Comunale in località Venata dalle ore 5.00 alle ore 24.00 del 15 maggio.

Il capolinea dei bus di linea sarà trasferito, nella stessa giornata e nella fascia oraria 5.00-24.00, presso il parcheggio adiacente Via Beniamino Ubaldi, nei pressi del Centro Commerciale Le Mura.

Dalle ore 14.00 del 14 maggio alle ore 20.00 del 17 maggio Largo San Francesco sarà riservato alla sosta degli automezzi RAI impegnati nell’allestimento, nelle prove tecniche e nella diretta televisiva della Messa di domenica 17 maggio.

Ulteriori limitazioni sono previste il 15 maggio dalle ore 5.00 alle ore 20.00:

divieto di sosta con rimozione in Viale del Teatro Romano, con riserva dei posti disponibili ai veicoli al servizio di titolari di contrassegno invalidi;

divieto di sosta con rimozione in Piazza Quaranta Martiri, nell’area retrostante la garitta della Polizia Municipale e nell’area sud del parcheggio a pagamento, compresa la traversa di Via Mazzatinti, riservata esclusivamente a forze di polizia e mezzi di scorta delle autorità istituzionali.

Dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 15 maggio sarà inoltre vietata la sosta nel tratto compreso tra l’area di manovra autobus e l’ingresso della Basilica di Sant’Ubaldo, spazio che sarà riservato ai mezzi di soccorso.

Sempre il 15 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, sarà vietata la circolazione lungo la strada che conduce alla Basilica di Sant’Ubaldo a partire dall’area del Belvedere.

Dalle ore 14.00 del 14 maggio alle ore 22.00 del 15 maggio sarà infine vietato il transito e la sosta con rimozione in Via Perugina, nel tratto compreso tra Viale Don Minzoni e Largo di Porta Marmorea.

Il Comune ricorda inoltre che tutti i parcheggi a pagamento non interessati dai divieti saranno a sosta libera nei giorni dei Ceri Grandi, Mezzani e Piccoli.

Per cittadini e visitatori saranno disponibili ulteriori aree di sosta, raggiungibili seguendo la segnaletica temporanea installata in città:

Parcheggio Teatro Romano;

Parcheggio San Pietro;

Istituto Tecnico Commerciale Gattapone;

Parcheggio San Benedetto;

Parcheggio Santa Lucia (lato non riservato alle forze dell’ordine);

Piazzale Leonardo da Vinci, antistante il circolo tennis;

parcheggi di Via del Bottagnone;

parcheggi adiacenti i centri commerciali di Via Ubaldi;

parcheggi circostanti il Parco della Vittorina;

parcheggi dei supermercati di Via della Piaggiola;

parcheggi nelle aree di Via Tifernate e Via Michelangelo.

L’amministrazione comunale invita cittadini e visitatori alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni temporanee adottate per garantire il regolare svolgimento della Festa dei Ceri in condizioni di sicurezza, ordine e tutela della vivibilità urbana.