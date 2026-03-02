Attacco all’Iran, nove eugubini bloccati a Dubai

Nove cittadini originari di Gubbio risultano attualmente intrappolati presso Dubai, dove le operazioni aeree sono state sospese a causa della rappresaglia iraniana scatenata in risposta agli interventi militari congiunti di Washington e dello Stato ebraico contro strutture strategiche iraniane.

Il primo cittadino eugubino Vittorio Fiorucci ha assunto personalmente il ruolo di intermediario tra i concittadini bloccati e le istituzioni, mantenendo un contatto continuo con le loro famiglie e operando in sinergia con le autorità competenti. Attraverso una comunicazione pubblica, il sindaco ha manifestato solidarietà nei loro confronti, sottolineando come il momento richieda tranquillità e fiducia nelle strutture governative e nelle rappresentanze diplomatiche italiane dislocate nella zona.

«In queste ore di grande apprensione – scrive il sindaco su Facebook – il mio pensiero va con calore e vicinanza ai 9 eugubini bloccati a Dubai, così come a tutti i nostri connazionali che si trovano nella regione del Golfo a causa della chiusura dello spazio aereo e delle difficoltà nei collegamenti aerei in seguito all’escalation di tensioni internazionali». Il sindaco ha fatto sapere di essere in contatto costante con le famiglie e con le autorità «per seguire passo dopo passo l’evoluzione della situazione: in questo momento delicato – continua – è fondamentale restare uniti, mantenere la calma e avere fiducia nel lavoro che il Governo e le nostre rappresentanze diplomatiche stanno portando avanti per garantire assistenza e un rientro sicuro a casa».

Fiorucci ha enfatizzato l’importanza di mantenere coesione nazionale nel quadro di quella che ha definito una situazione caratterizzata da “grande apprensione”, evidenziando come il coordinamento tra autorità locali, famiglie interessate e apparati diplomatici rappresenti la strada maestra per garantire il rientro in sicurezza di tutti i connazionali rimasti invischiati nella crisi.

Il deterioramento della situazione trova radici negli attacchi aerei coordinati tra Stati Uniti e Israele, diretti contro obiettivi militari iranici e che avrebbero comportato conseguenze critiche per la leadership teherana. La reazione iraniana si è manifestata attraverso il lancio massiccio di sistemi d’arma quali missili da crociera e veicoli aerei senza equipaggio, orientati verso infrastrutture militari e installazioni considerate strategiche nel contesto regionale, in particolare negli Emirati Arabi Uniti.

Impatto diretto su Dubai e le infrastrutture civili

Ordigni e sistemi d’arma iraniani hanno oltrepassato lo spazio aereo degli Emirati, raggiungendo l’area metropolitana di Dubai dove alcuni colpi hanno trovato breccia nei sistemi difensivi locali. Le testimonianze raccolte descrivono impatti diretti su zone commerciali, strutture alberghiere di lusso e infrastrutture turistiche, con quattro persone rimaste ferite durante gli eventi. I resoconti di osservatori diretti riferiscono di esplosioni ripetute, intercettazioni aeree con visibilità di detriti in cielo e colonne di fumo che hanno contrassegnato l’orizzonte della metropoli.

Paralisi del trasporto aereo internazionale

La situazione ha innescato una cascata di conseguenze sul sistema aeroportuale del Golfo, con migliaia di cancellazioni di voli e la sospensione temporanea delle operazioni presso le principali infrastrutture. Questo snodo cruciale per il collegamento verso il continente asiatico e verso l’Australia rappresenta un elemento strategico fondamentale negli equilibri del trasporto aereo globale, la cui rilevanza si è moltiplicata dopo il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina, che aveva già compromesso le rotte tradizionali.

Scenari urbani trasformati

Dubai presenta in queste ore un volto radicalmente mutato: spazi commerciali normalmente affollati risultano singolarmente deserti, la circolazione veicolare ha subito una contrazione significativa, e le strutture ricettive ospitano passeggeri costretti a prolungare involontariamente la propria permanenza. Le strutture alberghiere si sono trasformate in punti di accoglienza temporanea per migliaia di persone impossibilitate a proseguire verso le proprie destinazioni.

La popolazione italiana nel mirino della crisi

L’area del Golfo ospita complessivamente circa cinquantotto mila cittadini italiani, con una concentrazione particolarmente elevata negli Emirati Arabi Uniti dove la comunità raggiunge quota ventimila unità. Il numero preciso di umbri presenti nella zona rimane ancora oggetto di verifica, ma le preoccupazioni per la loro sicurezza hanno trovato riscontro nella mobilitazione delle autorità.

Strategie consolari e assistenza governativa

La Farnesina ha emanato raccomandazioni esplicite rivolte ai connazionali presenti nell’area, suggerendo di evitare spostamenti e di mantenersi presso le strutture ricettive in attesa della normalizzazione dei collegamenti. Antonio Tajani, responsabile della diplomazia italiana, ha comunicato che Dubai rappresenta il principale teatro di incertezza per quanto concerne gli italiani intrappolati nella regione mediorientale.

Le autorità consolari hanno confermato che l’intero dispositivo di assistenza rimane pienamente operativo, con tutti i connazionali sistemati presso strutture alberghiere che garantiscono condizioni dignitose. Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha fornito la sua collaborazione nel coordinare l’accoglienza e l’assistenza della popolazione bloccata, assicurando che nessun nazionale italiano sia lasciato senza supporto durante questa fase critica.