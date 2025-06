Auto contro tir sulla SS219, feriti portati a Branca

Violento impatto in curva a Pian d’Assino, strada chiusa

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:40, lungo la strada statale 219 al chilometro 35+580, nel tratto boschivo di Pian d’Assino, nel territorio comunale di Gubbio. Una squadra dei Vigili del Fuoco della città è intervenuta per un violento scontro tra un’automobile e un mezzo pesante.

L’autovettura, di colore grigio, viaggiava su una carreggiata a doppio senso di marcia quando, in un tratto curvilineo, ha impattato frontalmente contro il lato sinistro di un autotreno con rimorchio telonato. L’impatto è stato particolarmente forte: la parte anteriore dell’automobile è rimasta incastrata sotto la fiancata del rimorchio, riportando gravi danni strutturali, soprattutto sul lato del guidatore. La carrozzeria del veicolo è risultata quasi completamente distrutta, con detriti sparsi sull’asfalto e vistose chiazze di liquidi fuoriusciti dal motore e dal sistema di raffreddamento.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha provveduto a trasportare tutti gli occupanti della vettura presso l’ospedale di Branca. Secondo quanto rilevato dai sanitari, le persone coinvolte erano coscienti al momento del recupero e sono state affidate alle cure del pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Non si conosce al momento la prognosi, ma la dinamica lascia presumere conseguenze rilevanti.

Oltre al personale sanitario e ai vigili del fuoco, sono giunti sul luogo anche agenti della Polizia locale e tecnici dell’Anas, per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico in una direzione, per consentire le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rimozione dei mezzi incidentati. In lontananza si sono formate code, con veicoli in attesa di poter proseguire lungo la tratta.

L’intervento ha richiesto l’impiego di almeno due autopompe rosse dei Vigili del Fuoco e di tecnici dotati di dispositivi ad alta visibilità, impegnati sia nel soccorso diretto sia nella gestione del materiale disperso sulla carreggiata. Sono stati utilizzati estensori antincendio e materiale assorbente per contenere e neutralizzare i liquidi pericolosi presenti sull’asfalto.

Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. La zona interessata dall’impatto è caratterizzata da una strada a doppia carreggiata, con curva ampia immersa in un contesto boschivo, che potrebbe aver contribuito a ridurre la visibilità o l’aderenza. Non risultano coinvolti altri veicoli al di fuori dei due già citati.

L’automezzo pesante è stato esaminato anche nella parte posteriore del rimorchio, dove si sono concentrati i maggiori danni dovuti all’impatto laterale. Non sono stati segnalati feriti a bordo del tir, e il conducente risulta illeso. Le operazioni di rimozione sono state seguite da personale specializzato, mentre le indagini sono affidate alla Polizia locale, che ha avviato i rilievi tecnico-planimetrici per chiarire eventuali responsabilità.

I Vigili del Fuoco di Gubbio, in coordinamento con i tecnici Anas, hanno operato per ripristinare la normale circolazione stradale, che resterà limitata ancora per alcune ore per consentire il completo sgombero dell’area e la bonifica del manto stradale. Non si segnalano ulteriori criticità nei tratti limitrofi.