Bimbo di due anni azzannato da un cane al collo, operato ad Ancona, non è in pericolo di vita

Non è in pericolo di vita il bimbo di due anni, ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona, dopo che mercoledì sera era stato azzannato al collo e alla testa da un cane, un incrocio di maremmano. L’incidente è avvenuto all’interno di un’abitazione privata a Molinaccio di Nocera Umbra, e i genitori hanno chiamato subito i soccorsi.

Vista la gravità delle ferite si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza. Il bimbo nel nosocomio anconetano è stato sottoposto a intervento chirurgico al collo durato durato diverse ore e resosi necessario per arginare le ferite. Ora si trova nel presidio pediatrico Salesi e le sue condizioni sono stabili. La prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita.

Ambulanza giunta da Fabriano

Sul posto in un primo momento era giunta l’ambulanza dell’ospedale di Fabriano, ma i sanitari dopo aver stabilizzato il piccolo, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul luogo, per le indagini del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E’ stato aperto un fascicolo dalla Procura.

L’animale – come riporta il Corriere dell’Umbria – è stato segnalato ai veterinari dell’Asl competente che nei prossimi giorni eseguiranno un controllo per capire se si tratti di un animale potenzialmente pericoloso e se dovrà eventualmente essere abbattuto.