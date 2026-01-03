Cristian Junior è il primo nato del 2026 a Branca

Fiocco azzurro all’ospedale di Gubbio–Gualdo Tadino

Si chiama Cristian Junior il primo nato del 2026 all’ospedale di Branca, presidio dell’ospedale di Gubbio–Gualdo Tadino. La nascita è stata registrata nel pomeriggio di venerdì 2 gennaio, alle ore 16.58, segnando ufficialmente il primo fiocco azzurro del nuovo anno per la struttura sanitaria umbra.

Il neonato è venuto alla luce con parto spontaneo e con un peso di 4,260 chilogrammi. Mamma e bambino stanno bene e l’evento è stato accolto con soddisfazione dal personale sanitario del reparto di ostetricia, che ha accompagnato la famiglia nelle delicate fasi del parto e dell’assistenza immediatamente successiva.

I genitori di Cristian Junior sono residenti a Bastia Umbra. La nascita rappresenta simbolicamente un momento di speranza e di buon auspicio per l’inizio del 2026, confermando il ruolo dell’ospedale di Branca come punto di riferimento per l’area eugubino-gualdese e per un bacino di utenza più ampio del territorio provinciale.

Come da tradizione, il primo nato dell’anno assume anche un valore simbolico per la comunità locale e per il sistema sanitario, che inaugura così il nuovo anno con un evento positivo e carico di significato.