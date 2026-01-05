Magia pop invade Gualdo Tadino nel debutto Comics and Games

Debutto brillante nel cuore del centro storico di Gualdo Tadino

Gualdo Tadino, 5 gennaio 2026 – La prima edizione del Gualdo Tadino Comics and Games ha trasformato il centro storico della città in un vivace scenario dedicato alla cultura pop, attirando centinaia di partecipanti e confermando la capacità del territorio di accogliere iniziative innovative e intergenerazionali. L’evento, promosso dal Comune di Gualdo Tadino, ha superato ogni previsione, registrando oltre trecento iscrizioni e animando per due giorni la Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” e le principali vie cittadine con attività, giochi, laboratori e percorsi tematici, come riferisce il comunicato di Luca Comodi – Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino.

Fin dalle prime ore dell’iniziativa, l’atmosfera è apparsa quella delle grandi occasioni: famiglie, giovani, appassionati di fumetti, giocatori esperti e curiosi hanno popolato gli spazi dedicati, contribuendo a creare un clima di festa e partecipazione diffusa. L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per la risposta del pubblico, sottolineando come l’evento abbia saputo unire generazioni diverse attraverso linguaggi contemporanei e forme di intrattenimento capaci di stimolare creatività, socialità e senso di comunità.

Il cuore pulsante della manifestazione è stato la Biblioteca Comunale, trasformata per l’occasione in un laboratorio di idee e immaginazione. Qui ha preso vita il FumettoLab, curato dalla Compagnia di Re Artù, che ha guidato bambini e ragazzi alla scoperta delle tecniche di inchiostrazione e della costruzione di tavole illustrate. Il laboratorio ha rappresentato un’opportunità preziosa per avvicinare i più giovani al mondo del fumetto, offrendo loro strumenti concreti per sperimentare e dare forma alle proprie storie. Accanto alle attività pratiche, grande interesse ha suscitato l’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti dell’Istituto Casimiri, indirizzo Grafica e Comunicazione, che ha messo in luce la vitalità creativa delle nuove generazioni e la qualità della formazione artistica presente sul territorio.

Non meno ricca è stata l’offerta dedicata al gioco. Lo spazio gestito da Alkimia Gubbio ha proposto un’ampia selezione di giochi di ruolo e giochi da tavolo, coinvolgendo partecipanti di tutte le età in sessioni dinamiche e inclusive. Parallelamente, l’area curata dai Day Dreamers Ludica Piegaro ha attirato appassionati di wargaming e modellismo, offrendo dimostrazioni, tavoli tematici e momenti di confronto tra esperti e neofiti. A rafforzare il legame con l’identità locale è stato Palium – La Sfida, il gioco da tavolo ufficiale dei Giochi de le Porte, che nella mattinata del 2 gennaio ha visto sfidarsi giocatori di diverse fasce d’età in un clima di sana competizione.

Uno degli elementi più caratteristici dell’evento è stato il coinvolgimento dell’intero tessuto urbano attraverso le Cacce al Tesoro tematiche, che hanno guidato i partecipanti alla scoperta di Gualdo Tadino attraverso enigmi, prove e percorsi ispirati ai grandi universi della cultura pop. Molti partecipanti, vestiti con costumi cosplay, hanno animato le vie del centro, contribuendo a creare un colpo d’occhio suggestivo e colorato. Le tematiche scelte hanno spaziato dai supereroi Marvel a Sailor Moon, dal mondo di Harry Potter fino all’immaginario Disney, all’epica di Star Wars e all’universo dei Pokémon, offrendo un’esperienza immersiva e adatta a tutte le età. A completare il quadro, lo stand informativo di PG Comix e lo spazio dedicato della Mondadori Gualdo Tadino hanno rappresentato un punto di riferimento per lettori, collezionisti e appassionati di manga, libri e gadget, contribuendo a rafforzare la dimensione culturale dell’iniziativa.

L’Assessore alla Cultura e al Welfare, Gabriele Bazzucchi, ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte, sottolineando come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini sia stata determinante per la riuscita dell’evento. Ha evidenziato inoltre il valore sociale dell’iniziativa, capace di utilizzare i linguaggi della cultura pop come strumenti di inclusione, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Sulla stessa linea il Sindaco Massimiliano Presciutti, che ha rimarcato come il successo della manifestazione confermi la vocazione di Gualdo Tadino a ospitare eventi innovativi e capaci di parlare ai giovani senza escludere nessuno. La vivacità del centro storico, animato da famiglie, visitatori e appassionati, è stata indicata come segno tangibile di una comunità attiva e desiderosa di condividere momenti di cultura e socialità.

Con questa prima edizione del Gualdo Tadino Comics and Games, la città getta le basi per un appuntamento destinato a crescere e consolidarsi nel tempo, rafforzando il proprio ruolo nel panorama degli eventi culturali umbri e confermando la capacità di unire tradizione e innovazione in un’unica, coinvolgente esperienza.