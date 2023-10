Incidente stradale a Gubbio, auto si ribalta su Pian d’Assino

Incidente stradale a Gubbio – Nel primo pomeriggio di venerdì 20 ottobre si è verificato un incidente stradale lungo la statale 219 Pian d’Assino, nello svincolo per Gubbio est. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è ribaltata, causando ferite lievi all’uomo alla guida del veicolo. Dopo l’arrivo sul posto dei soccorsi, l’uomo è stato prontamente trasportato all’ospedale di Branca per ulteriori accertamenti e cure mediche.

L’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale ha permesso di gestire tempestivamente la situazione, garantendo la sicurezza e la fluidità del traffico nella zona interessata. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti nell’incidente. Le autorità competenti stanno attualmente indagando per determinare le cause esatte dell’incidente e valutare ulteriori misure di sicurezza per prevenire eventi simili in futuro.