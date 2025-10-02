Incidente stradale a Torre Calzolari, ribaltamento di un autoarticolato sulla statale 219

Vigili del fuoco e 118 intervenuti per estrarre e soccorrere l’autista, strada temporaneamente chiusa

Incidente stradale – Alle ore 11 lungo la variante della strada statale 219, presso lo svincolo di Torre Calzolari, si è verificato un incidente che ha coinvolto un autoarticolato carico di sacchi di cemento, il quale si è ribaltato sulla carreggiata. La segnalazione, giunta dalla fonte del comunicato ufficiale dei Vigili del fuoco, evidenzia che il conducente è stato estratto dalle lamiere della cabina proprio dai Vigili del fuoco del Distaccamento di Gubbio, che hanno operato con tempestività e professionalità.

L’autista, affidato immediatamente alle cure del personale sanitario del 118, ha potuto ricevere un’assistenza tempestiva mentre le operazioni di rimozione del mezzo pesante si sono protratte con l’ausilio dell’autogrù del Comando provinciale di Perugia, indispensabile per riportare in sicurezza la viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e il successivo ripristino della carreggiata, la circolazione strada è stata sospesa temporaneamente, con un intervento coordinato che ha visto la presenza sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e al personale sanitario, anche dei Carabinieri e del personale Anas.

La fonte del comunicato sottolinea come l’incidente abbia richiesto tempestività e coordinazione tra i vari enti, garantendo sicurezza ed efficienza nelle operazioni di emergenza e rimozione. Parlando dell’evento, risulta evidente l’importanza della sinergia tra forze di soccorso e viabilità nelle situazioni critiche lungo le strade principali.