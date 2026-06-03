Recupero autovettura nel fiume Saonda intervento a Gubbio

Intervento vigili del fuoco su SP240 in zona Ghigiano Gubbio

Un recupero autovettura si è reso necessario nella serata di ieri lungo la strada provinciale SP240, in località Ghigiano, nel territorio di Gubbio. L’intervento ha coinvolto la squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Gubbio, attivata intorno alle 20:00 a seguito della segnalazione di un’auto finita nel corso del fiume Saonda.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo è uscito dalla sede stradale per cause in corso di accertamento ed è terminato nella scarpata fino a raggiungere l’alveo del fiume. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi, senza riportare conseguenze gravi.

Le operazioni di soccorso e recupero

Le operazioni di messa in sicurezza sono state immediate e coordinate tra più strutture operative. Sul posto è intervenuta la squadra fluviale proveniente dalla Centrale di Perugia, con il compito di verificare le condizioni del corso d’acqua e dell’area circostante.

Per il recupero del mezzo è stata impiegata l’autogru del Comando di Terni, necessaria per la complessità della posizione in cui si trovava l’autovettura. Le operazioni si sono svolte con particolare attenzione alla stabilità del terreno e alla sicurezza degli operatori, considerata la vicinanza del veicolo al letto del fiume.

Sicurezza della viabilità e supporto istituzionale

Durante tutte le fasi dell’intervento, la circolazione lungo la SP240 è stata monitorata per garantire condizioni di sicurezza. Sul posto erano presenti i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’uscita di strada.

È intervenuto anche il personale della Provincia, con attività di supporto per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato e per la valutazione di eventuali criticità infrastrutturali.

Dinamica in fase di accertamento

Le cause dell’uscita di strada restano al momento oggetto di accertamenti. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto, anche attraverso la testimonianza del conducente e le verifiche tecniche sul mezzo.

L’episodio si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte, mentre il veicolo è stato recuperato grazie a un intervento congiunto e coordinato tra più strutture operative, che ha permesso il ripristino della sicurezza lungo la viabilità provinciale.