Mercato settimanale torna in Piazza Quaranta Martiri Gubbio

Nel centro storico di Gubbio torna il mercato settimanale

Il mercato settimanale torna ufficialmente nella sua sede storica di Piazza Quaranta Martiri, nel cuore del centro storico di Gubbio. L’Amministrazione comunale ha avviato gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari per consentire il rientro delle attività mercatali nell’area, dopo una fase di riorganizzazione e aggiornamento degli spazi.

L’obiettivo dichiarato è quello di ripristinare una funzione centrale per la vita economica e sociale della città, restituendo al mercato la sua collocazione tradizionale in una cornice urbana rinnovata e più ordinata.

Nuova organizzazione degli spazi e posteggi

Il percorso avviato dal Comune prevede la definizione della graduatoria degli operatori, l’assegnazione dei posteggi e la delimitazione delle aree di vendita secondo un nuovo regolamento. Le operazioni sono state impostate in coordinamento tra uffici comunali, Polizia Locale e associazioni di categoria, con il coinvolgimento diretto degli operatori mercatali.

Tra le principali novità figura la ridefinizione del numero dei posteggi e una nuova disposizione degli spazi, pensata per migliorare la funzionalità complessiva del mercato e garantire maggiore continuità operativa durante la giornata.

Confronto e partecipazione degli operatori

L’Amministrazione ha sottolineato l’importanza del confronto con tutte le parti coinvolte, comprese le realtà non rappresentate da associazioni di categoria. Il percorso partecipativo è stato considerato fondamentale per arrivare a una regolamentazione più aderente alle esigenze reali del mercato e alla gestione degli spazi pubblici.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla tutela della nuova pavimentazione della piazza, elemento centrale nella definizione delle modalità di utilizzo dell’area.

Il valore economico e sociale del mercato

Il ritorno del mercato in Piazza Quaranta Martiri rappresenta un passaggio significativo per la città, sia sul piano economico sia su quello sociale. L’iniziativa mira a rafforzare la vitalità del centro storico, favorendo la presenza di cittadini e visitatori e sostenendo le attività commerciali locali.

Secondo l’assessore al Commercio Micaela Parlagreco, il mercato costituisce una funzione storica identitaria per Gubbio e contribuisce in modo determinante alla vitalità urbana. Il percorso di riorganizzazione punta a garantire ordine, sostenibilità e rispetto degli spazi pubblici, mantenendo al tempo stesso la tradizione commerciale della città.

Prossimi passaggi amministrativi

Completate le verifiche tecniche e gli atti amministrativi, il Comune procederà con l’assegnazione definitiva dei posteggi e la definizione del calendario operativo per il rientro del mercato nella piazza. L’obiettivo è quello di arrivare al ripristino dell’attività nel più breve tempo possibile, compatibilmente con il completamento di tutte le procedure previste.

Il ritorno del mercato in Piazza Quaranta Martiri segna così un passaggio rilevante nel processo di valorizzazione del centro storico di Gubbio e nella gestione degli spazi urbani dedicati al commercio locale.