Un ricco fine settimana di mostre e botteghe a Gualdo Tadino

Wizz Air cresce a Catania, in arrivo 4 nuove rotte CATANIA (ITALPRESS) – Wizz Air e SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annunciano un ulteriore ampliamento dell’offerta del vettore dall’aeroporto di Catania Fontanarossa. Quattro nuove rotte nazionali e internazionali supportate dall’aggiunta di un nuovo aeromobile basato, il quarto presso lo scalo, a partire dal mese di dicembre.Nel dettaglio, l’arrivo del […]

Flotilla, Tajani ad autorità Israele “Garantire sicurezza attivisti italiani” ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha effettuato anche oggi passi diplomatici con il Governo israeliano “per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani che potrebbero essere fermati dalle IDF”.Tajani ha chiesto all’Unità di Crisi, alle Ambasciate d’Italia a Tel Aviv, Ankara e Nicosia di effettuare “tutti i passi necessari […]

Salvini “Proposta di legge su revoca cittadinanza a chi delinque” Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Radio24

Napoli, trovati i corpi senza vita di due donne in un cantiere edile NAPOLI (ITALPRESS) – Nella notte, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola, sono intervenuti a Pollena di Trocchia, in un cantiere edile, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento […]

Modena, Piantedosi “No terrorista ma sbagliato parlare di gesto isolato di un folle” ROMA (ITALPRESS) – “E’ figlio di immigrati marocchini, nato a Bergamo, cittadino italiano, laureato. E’ un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità e questo rende più complesso inquadrare la vicenda. Ha manifestato rancore e insoddisfazione per la propria condizione lavorativa e sociale. In una email indirizzata alla sua università ha […]

Il Cagliari batte 2-1 il Torino e conquista la salvezza In gol Sebastiano Esposito e Mina dopo il momentaneo 0-1 firmato da Obrador.

Meloni a von der Leyen “Estendere all’energia la deroga al Patto di Stabilità” ROMA (ITALPRESS) – “Cara Ursula, l’Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. E’ una responsabilità che sentiamo profondamente, soprattutto nel contesto internazionale che stiamo vivendo. Continueremo a sostenere la necessità che l’Unione Europea investa di più nella propria sicurezza strategica e nella propria capacità di difesa.Ma oggi, […]

Il Bologna vince a Bergamo ma non basta, Atalanta in Conference Decide Orsolini, ai preliminari vanno pero' gli uomini di Palladino.

Sinner trionfa a Roma e centra il Career Golden Masters Battuto in due set Ruud sotto gli occhi di Mattarella e Panatta, ultimo azzurro a vincere al Foro Italico nel 1976.