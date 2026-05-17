La Sfacchinata torna a Gualdo con gara e passeggiata

Il 24 maggio sfida podistica e percorso aperto a tutti

Torna a Gualdo Tadino uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di corsa e sport all’aria aperta. Domenica 24 maggio andrà in scena la 35esima edizione de “La Sfacchinata”, storica manifestazione podistica organizzata dall’Atletica Taino con il patrocinio del Comune. La competizione, inserita come ottava tappa del Gran Prix Fidal, si svilupperà su un percorso di 10,1 chilometri con partenza dal centro storico cittadino e arrivo al Palasport Carlo Angelo Luzi. Accanto alla gara competitiva, l’edizione 2026 proporrà anche una passeggiata non competitiva di 6 chilometri aperta a tutti.

Partenza dal centro storico

La corsa prenderà il via alle ore 9.30 da Piazza Martiri della Libertà, cuore di Gualdo Tadino, mentre la passeggiata scatterà alle 9.15. Il traguardo sarà collocato al Palasport C.A. Luzi di via Cavour, dove fin dalle prime ore del mattino verrà allestita l’area di ritrovo per atleti e partecipanti. Gli organizzatori hanno previsto navette gratuite tra il palazzetto e la zona di partenza dalle 8.15 alle 9.15, oltre alla possibilità di raggiungere il centro storico a piedi accompagnati dai podisti dell’Atletica Taino.

Un percorso veloce e tecnico

Il tracciato della competizione presenta caratteristiche particolarmente apprezzate dagli specialisti della corsa su strada. Dopo i primi 800 metri in discesa, il percorso attraverserà un breve tratto in salita per poi svilupparsi tra discese e lunghi segmenti pianeggianti fino al sesto chilometro. I successivi tre chilometri alterneranno leggere salite e pianure, mentre l’ultimo tratto verso il traguardo sarà completamente pianeggiante. Il record maschile della gara appartiene ad Andrea Barcelli, che nel 2021 fermò il cronometro a 32 minuti e 26 secondi. Tra le donne il miglior tempo resta quello di Simona Santini con 37 minuti e 11 secondi, sempre ottenuto nel 2021.

Iscrizioni e servizi

Le iscrizioni online sono già aperte sul portale ufficiale Icron al costo di 12 euro e si chiuderanno alle ore 12 di sabato 23 maggio. Sarà comunque possibile iscriversi la mattina stessa della gara con quota maggiorata a 15 euro. Per la passeggiata non competitiva, invece, le adesioni potranno essere effettuate direttamente domenica mattina al costo di 8 euro. A tutti i partecipanti verrà consegnata una maglia tecnica come ricordo della manifestazione. La competizione è aperta agli atleti tesserati Fidal, Eps e Runcard in regola con il tesseramento 2026. Durante tutta la manifestazione saranno garantiti servizio sanitario, controllo della viabilità, ristori lungo il percorso e all’arrivo, oltre a spogliatoi e docce per gli atleti.

Premi e sponsor

Tutti i partecipanti riceveranno inoltre un pacco gara contenente una bottiglia da 0,75 litri e un bicchiere firmato Birra Flea, main sponsor dell’evento insieme a Fazi Carni e Grifo Latte. Le premiazioni interesseranno nove categorie maschili e quattro femminili. Saranno premiati i primi tre classificati assoluti maschili e femminili, oltre ai migliori cinque atleti di ciascuna categoria e alle prime cinque società per numero di partecipanti classificati. Con il ritorno de “La Sfacchinata”, Gualdo Tadino si prepara così a vivere una nuova giornata dedicata allo sport, alla partecipazione e alla tradizione podistica che da oltre trent’anni richiama atleti e appassionati da tutta l’Umbria e dalle regioni vicine.