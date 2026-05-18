Riqualificazione Valle Fonno completato tavolo tecnico

Un passaggio cruciale verso il progetto condiviso a Gualdo Tadino

Gualdo Tadino, 18 maggio 2026 – La Valle del Fonno compie un passo fondamentale verso la sua completa riqualificazione. Con una comunicazione ufficiale inviata il 15 maggio dalla Regione Umbria, è stata dichiarata conclusa con esito positivo la fase di condivisione del Progetto Definitivo da parte di tutti i componenti del Tavolo tecnico dedicato all’area Rocchetta. Un risultato atteso e strategico, che conferma la convergenza tra istituzioni, tecnici e soggetti coinvolti su un progetto destinato a ridisegnare uno dei luoghi più significativi del territorio di Gualdo Tadino.

L’atto regionale certifica che, dopo la riunione del 30 marzo, i progettisti hanno trasmesso il fascicolo completo del progetto – il “Fascicolo PD Oasi Rocchetta” – insieme ai fotoinserimenti degli interventi previsti. Poiché nessuno dei partecipanti al Tavolo ha avanzato osservazioni o richieste di modifica, la fase di concertazione si è chiusa in modo pienamente condiviso. Al tavolo sedevano, oltre al Comune e alla Regione, Sgai srl, Geologi Associati, Comunanza Agraria Appennino Gualdese e Rocchetta Spa. Un risultato che testimonia un clima di collaborazione concreta e un percorso progettuale ormai maturo.

Dall’analisi dei documenti emergono gli elementi che guideranno la trasformazione della Valle del Fonno, con interventi pensati per garantire sicurezza, sostenibilità e accessibilità:

Accesso totale all’acqua pubblica e valorizzazione delle fonti;

e valorizzazione delle fonti; Aree parcheggio sia presso le fontanelle di valle sia vicino al nuovo punto ristoro;

sia presso le fontanelle di valle sia vicino al nuovo punto ristoro; Punto ristoro dedicato a visitatori e cittadini;

dedicato a visitatori e cittadini; Collegamenti pedonali sicuri, con nuovi ponti e percorsi protetti, tra cui la struttura prevista presso le fontanelle a valle dell’Edificio A.

Il progetto introduce inoltre una soluzione tecnica innovativa per la connessione tra le reti R5 e R6, realizzata tramite T.O.C. – Trivellazione Orizzontale Controllata. Una tecnologia a bassissimo impatto ambientale, molto meno invasiva rispetto alle ipotesi precedenti. I progettisti hanno già espresso disponibilità a promuovere un momento pubblico di informazione per illustrare nel dettaglio questa metodologia e rispondere alle domande della cittadinanza.

L’iter prosegue ora con la procedura che dovrà essere avviata dalla Comunanza Agraria Appennino Gualdese per il cambio di destinazione d’uso dei terreni interessati. Un passaggio necessario per consentire l’avvio delle fasi successive e l’apertura del cantiere.

L’Amministrazione di Gualdo Tadino ha espresso profonda soddisfazione per il clima costruttivo che ha accompagnato i lavori del Tavolo tecnico. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha sottolineato come tutte le parti coinvolte abbiano rispettato impegni e scadenze, creando le condizioni per procedere con fiducia verso la realizzazione dell’intervento: «Ad oggi – ha dichiarato – ogni soggetto ha mantenuto gli impegni presi. Questo ci permette di guardare con ottimismo alla fase successiva, che dovrà portarci nel più breve tempo possibile all’avvio dei lavori per il recupero totale della Valle del Fonno. Ringraziamo tutti per la serietà e l’affidabilità dimostrata. Presto presenteremo il progetto alla commissione competente e al Consiglio Comunale per informare l’intera comunità».

La riqualificazione della Valle del Fonno rappresenta un intervento strategico per il territorio, capace di coniugare tutela ambientale, fruizione pubblica e valorizzazione delle risorse naturali, come riporta il comunicato stampa di Luca Comodi – Comune di Gualdo Tadino. Il percorso condiviso, la scelta di tecnologie a basso impatto e la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati delineano un modello di intervento che punta alla qualità e alla sostenibilità.