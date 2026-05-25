Turismo itinerante premiata la comunità di Nocera Umbra

Un riconoscimento nazionale va al borgo di Nocera Umbra

Nocera Umbra diventa ufficialmente un punto di riferimento per i viaggiatori su quattro ruote. L’amministrazione locale ha ricevuto formalmente il prestigioso titolo di Comune Amico del Turismo Itinerante. L’importante riconoscimento rappresenta uno dei progetti cardine promossi dall’Unione Club Amici. Si tratta di una grande federazione nazionale che unisce oltre centoventicinque associazioni su tutto il territorio italiano.

Il riconoscimento ufficiale al comune umbro

La consegna è avvenuta domenica ventiquattro maggio all’interno della suggestiva Sala dei Sindaci. L’evento ha visto la partecipazione attiva di un folto gruppo di camperisti giunti da diverse regioni. La manifestazione è stata coordinata dal Camping Club Civitanova Marche che ha scelto questa località per il suo raduno.

Le autorità presenti alla cerimonia istituzionale

I vertici del municipio hanno accolto la delegazione con grande entusiasmo durante la mattinata. All’incontro istituzionale hanno partecipato il sindaco Virginio Caparvi insieme al vicesindaco Alberto Scattolini e all’assessore Elisa Cacciamani. Per l’Unione Club Amici erano presenti il presidente nazionale Stefano Censini e il responsabile del progetto Gabriele Gattafoni. Ha preso parte all’evento anche la responsabile dell’area centro-est Maria Pepi insieme ai membri del direttivo locale. I rappresentanti della federazione hanno illustrato le numerose attività svolte a tutela dell’ambiente e dei viaggiatori. Gli organizzatori hanno espresso profonda gratitudine verso la municipalità per l’adesione immediata alla rete nazionale e per l’ospitalità.

Sviluppo economico e sostenibilità ambientale

Il circuito punta a valorizzare i piccoli centri attraverso una formula di ospitalità destagionalizzata. Il presidente Stefano Censini ha consegnato l’attestato formale nelle mani del primo cittadino. Subito dopo l’amministrazione ha ricevuto il cartello stradale ufficiale da installare all’ingresso del territorio comunale. Questo simbolo certifica l’inserimento del borgo umbro in un network d’eccellenza molto amato dagli automobilisti. Questa specifica modalità di viaggio genera un indotto economico continuo durante l’intero anno solare. Il sindaco Caparvi ha ringraziato i presenti invitando i club a pianificare nuovi soggiorni in futuro. La giornata si è conclusa confermando l’importanza di una sinergia totale tra tutela del territorio e flussi turistici moderni.