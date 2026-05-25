Raccolta oli esausti Gualdo Tadino, per un comune più green

Nel Comune di Gualdo Tadino parte il servizio oli esausti

Gualdo Tadino, 25 maggio 2026 – A Gualdo Tadino prende avvio un nuovo tassello della strategia ambientale comunale. La raccolta differenziata degli oli alimentari esausti diventa infatti un servizio strutturato, pensato per ridurre l’impatto degli scarichi domestici e promuovere una gestione dei rifiuti più responsabile. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Eco Servizi Appennino e l’azienda di servizi Friggioil, specializzata nel recupero degli oli vegetali usati. L’iniziativa si inserisce in un percorso che punta a rendere il Comune sempre più attento ai temi della sostenibilità. Gli oli utilizzati in cucina per fritture o conservazioni, se smaltiti in modo improprio, rappresentano una fonte di inquinamento rilevante. Per questo l’amministrazione ha scelto di trasformare un rifiuto problematico in una risorsa, favorendo il suo riutilizzo in filiere come quella del biodiesel.

Il servizio è promosso dal Comune di Gualdo Tadino, con il supporto operativo di Eco Servizi Appennino e Friggioil. L’obiettivo è duplice. Da un lato, contrastare l’abitudine di versare l’olio nel lavandino o nel wc, pratica che danneggia il sistema fognario, mette in difficoltà i depuratori e può compromettere le falde acquifere. Dall’altro, favorire l’economia circolare, recuperando il materiale raccolto e reimmettendolo in cicli produttivi virtuosi. Il sindaco Massimiliano Presciutti richiama l’attenzione proprio su questi rischi, sottolineando come un gesto apparentemente banale possa avere conseguenze pesanti sulle infrastrutture e sull’ambiente. L’assessora all’Ambiente Paola Gramaccia evidenzia invece il valore del nuovo servizio come strumento semplice e gratuito a disposizione dei cittadini, invitando l’intera comunità a collaborare per compiere un ulteriore passo verso un Comune più ecologico.

Per rendere il servizio accessibile, sono stati installati 15 punti di raccolta distribuiti sul territorio comunale. Si tratta di contenitori stradali dedicati, facilmente riconoscibili e collocati in prossimità dei raccoglitori per gli abiti usati. La scelta di affiancare i due servizi mira a creare veri e propri poli di conferimento, dove i cittadini possano abituarsi a gestire in modo corretto diverse tipologie di rifiuti. Il conferimento degli oli segue una procedura semplice, pensata per essere integrata nella routine domestica. Dopo l’uso, l’olio va lasciato raffreddare e poi versato in una comune bottiglia di plastica, ad esempio quella dell’acqua. Una volta riempito il contenitore, è importante chiudere bene il tappo per evitare fuoriuscite. La bottiglia così preparata può essere portata ai contenitori stradali dedicati e inserita al loro interno, oppure consegnata direttamente al centro di raccolta presso la ESA. In questo modo, il cittadino compie un gesto rapido ma significativo per la tutela dell’ambiente.

Il nuovo servizio è destinato esclusivamente agli oli alimentari e ad alcuni grassi di origine vegetale. Rientrano tra i materiali conferibili l’olio da frittura, l’olio di conservazione dei cibi in scatola come tonno, funghi o carciofini, oltre a strutto e grassi vegetali utilizzati in cucina. Tutti questi prodotti, se raccolti correttamente, possono essere avviati a processi di recupero e trasformati, ad esempio, in carburanti come il biodiesel. Restano invece esclusi gli oli minerali e i liquidi di natura chimica. Non possono quindi essere conferiti olio motore, lubrificanti o altri prodotti destinati a usi meccanici o industriali. La distinzione è fondamentale per garantire la qualità del materiale raccolto e la sicurezza delle successive fasi di trattamento. Una corretta informazione su cosa può entrare nei contenitori e cosa no è parte integrante del progetto e condizione per il suo successo.

La scelta di attivare la raccolta degli oli esausti a Gualdo Tadino risponde a una logica di prevenzione e di valorizzazione. Prevenzione, perché impedisce che sostanze altamente inquinanti finiscano nelle reti fognarie, nei corsi d’acqua o nel suolo, con effetti negativi sulla qualità dell’acqua e sugli ecosistemi. Valorizzazione, perché consente di trasformare un rifiuto problematico in materia prima per nuove produzioni, riducendo il consumo di risorse vergini. Inoltre, il servizio rappresenta un banco di prova importante per la partecipazione dei cittadini alle politiche ambientali locali. La collaborazione richiesta è minima in termini di tempo, ma significativa in termini di impatto. Ogni bottiglia conferita correttamente contribuisce a ridurre i costi di manutenzione delle reti, a migliorare l’efficienza dei depuratori e a rafforzare l’immagine di un Comune impegnato sul fronte della sostenibilità.

L’avvio della raccolta degli oli alimentari esausti si inserisce in una visione più ampia di città green, in cui la gestione dei rifiuti non è solo un obbligo normativo, ma un elemento di identità collettiva. Gualdo Tadino sceglie di investire su servizi che responsabilizzano i cittadini e li rendono protagonisti di un cambiamento concreto. La presenza capillare dei punti di raccolta e la chiarezza delle indicazioni operative sono pensate proprio per facilitare l’adesione di tutti, come riporta il comunicato di Luca Comodi, Ufficio stampa del Comune di Gualdo Tadino.

In prospettiva, il successo del progetto potrà aprire la strada ad altre iniziative di economia circolare e di riduzione dell’impatto ambientale. Intanto, la nuova raccolta degli oli esausti segna un passo deciso verso un modello di gestione dei rifiuti più moderno, in cui ogni gesto quotidiano, dal lavello di casa al contenitore stradale, contribuisce a costruire un territorio più pulito e più attento al futuro.