Prisco a Costacciaro per sicurezza viaria e lotta al dissesto

Un milione di euro sbloccato dal Viminale per le opere urgenti

Scopri i dettagli dell’intervento del Sottosegretario Prisco a Costacciaro per la messa in sicurezza delle strade e il contrasto al rischio idrogeologico con fondi statali

Sopralluogo tecnico sulle infrastrutture critiche

La mattina di venerdì 22 maggio 2026 ha segnato un passaggio decisivo per la tutela del territorio umbro. Il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha effettuato una visita istituzionale nel Comune di Costacciaro. L’obiettivo primario era verificare lo stato attuale delle infrastrutture e definire le modalità di impiego dei fondi statali. Al centro dell’agenda vi era il monitoraggio delle linee di finanziamento dedicate alla messa in sicurezza delle reti viarie locali. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del dissesto idrogeologico, una minaccia costante per le aree interne dell’Appennino. La presenza del rappresentante del Governo ha sottolineato l’importanza strategica di questi interventi per la stabilità geomorfologica della zona.

Fondi stanziati per il ripristino stradale

Il cuore della missione risiede nell’allocazione di risorse specifiche. Il Comune ha ottenuto un contributo significativo pari a 1 milione di euro . Tali fondi derivano dall’applicazione della legge n. 145/2018. Le somme saranno destinate al ripristino di tratti stradali danneggiati dal tempo e dagli eventi atmosferici. Inoltre, è previsto il recupero di delicati fronti di frana che insistono sul territorio comunale. Prisco ha compiuto un sopralluogo tecnico lungo l’asse viario interessato dai lavori imminenti. Questa verifica diretta ha permesso di valutare la complessità degli interventi strutturali necessari. La priorità assoluta rimane garantire la transitabilità sicura delle vie di comunicazione principali e secondarie.

Incontro istituzionale e sviluppo locale

A seguito del giro di ispezione, si è tenuto un incontro formale presso la Sede Comunale. Alla riunione hanno partecipato gli amministratori locali e i tecnici competenti. Il dialogo ha evidenziato l’impegno del Ministero nel sostenere le piccole comunità rurali. Prisco ha ribadito che proteggere le infrastrutture non è solo un obbligo di protezione civile. Si tratta di una scelta vitale per salvaguardare l’incolumità dei residenti. La sicurezza viaria diventa così un volano per lo sviluppo turistico ed economico. Territori straordinari come Costacciaro necessitano di collegamenti efficienti con le frazioni esterne. Solo attraverso reti stabili si può valorizzare il potenziale attrattivo dell’area interna umbra.

Cronoprogramma e sinergia istituzionale