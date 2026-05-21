Gualdo Tadino: 1000 Miglia in Piazza Martiri il 12 giugno

Oltre 400 auto storiche sfilano nel cuore della città umbra

La città si prepara ad accogliere la 1000 Miglia , la corsa più bella del mondo. Venerdì 12 giugno, Piazza Martiri diventerà il cuore pulsante dell’evento. Il convoglio di oltre 400 vetture storiche effettuerà una sosta tecnica per il Controllo Timbro. L’arrivo è previsto intorno alle 13:00 per la rievocazione storica. Alle 11:30 passeranno invece le auto del Ferrari Tribute.

Un museo viaggiante di eccellenza assoluta

L’edizione 2026 celebra la quarantaquattresima rievocazione con un parterre unico. Spiccano ventiquattro Alfa Romeo sportive anteguerra, tra cui le iconiche 6C e la rarissima 8C 2600 Spider Zagato. La flotta Ferrari include modelli a 12 cilindri come le 166 MM e le 250 MM. Non mancano le potenti Jaguar C-Type e le Maserati A6 GCS. Questi gioielli dell’ingegneria attraverseranno l’Italia, trasformando le strade in un museo dinamico di inestimabile valore storico e tecnico.

Il percorso e le prove cronometrate locali

Il convoglio arriverà da Assisi, percorrendo la SP270 attraverso il territorio gualdese. Nel comune di Gualdo Tadino si svolgeranno le prove cronometrate “Voltole”. Dopo la sosta in Piazza Martiri, gli equipaggi ripartiranno verso Gubbio e la Gola del Furlo. Il tragitto finale porterà le auto a Rimini, prima della risalita verso Brescia. Questo passaggio inserisce Gualdo Tadino in un circuito internazionale di grande prestigio, valorizzando il paesaggio umbro.

Orgoglio cittadino e promozione territoriale

Il Sindaco Massimiliano Presciutti ha definito l’evento motivo di grande orgoglio. La manifestazione unisce storia, sport e tradizione, attirando appassionati da tutta Italia. L’Assessore Giorgio Locchi ha sottolineato l’impatto positivo sul turismo e sull’economia locale. La capacità organizzativa della città viene messa alla prova per garantire accoglienza e sicurezza. La visibilità offerta dalla 1000 Miglia promuove le eccellenze del territorio gualdese su scala globale.

Coinvolgimento della comunità e volontari