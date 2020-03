Scrivi in redazione

Uomo finisce sotto a un trattore, elisoccorso per salvarlo

La squadra dei vigili del fuoco di Gaifana è intervenuta intorno alle 16 di oggi, in zona Nocera, lungo la Strada Septempedana per prestare soccorso a un uomo. Un altra persona è finita sotto il trattore! Sul posto 118, elisoccorso e carabinieri. Non si conoscono le condizioni del ferito.