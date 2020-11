Chiama o scrivi in redazione

Usl Umbria 1, cordoglio per la scomparsa di Franco Colaiacovo

La direzione della Usl Umbria 1, insieme alle direzioni del presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino e del distretto Alto Chiascio, esprimono cordoglio per la scomparsa di Franco Colaiacovo, deceduto il 15 novembre all’età di 81 anni.

Franco Colaiacovo ha rappresentato per la comunità umbra ed eugubina un riferimento, insieme ai fratelli Pasquale e Carlo e al compianto Giovanni, nel costruire un modello d’impresa che ha varcato i confini nazionali.

Lo si ricorda come persona sensibile, gioviale e sempre disponibile, anche nel sostenere le attività socio-sanitarie e nel contribuire alla crescita dell’ospedale comprensoriale e dei servizi oncologici, in particolare per la crescita delle cure palliative sul territorio, insieme ad Orietta Migliarini Colaiacovo, da molti anni presidente dell’Aelc, l’Associazione eugubina lotta contro il cancro.