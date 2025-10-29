La 44ª Mostra Mercato del tartufo bianco di Gubbio si rinnova

Tra cambio di location, grandi ospiti e un format diffuso tra le piazze cittadine

Nuove location, allestimenti completamente rinnovati, eventi diffusi e un programma che unisce gusto, spettacolo e solidarietà: si presenta così la 44ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco di Gubbio, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre e nel weekend 8-9 novembre 2025. L’edizione di quest’anno promette di trasformare il centro storico in un grande palcoscenico di profumi, sapori e atmosfere, con attività per tutte le età e ospiti di primo piano del mondo della cucina e dell’intrattenimento.

La Mostra, da sempre simbolo di eccellenza gastronomica e di promozione territoriale, si inserisce nel progetto “Gubbio Terra di Tartufo”, che racchiude l’intero percorso di valorizzazione del tartufo e delle produzioni locali, integrando cultura, turismo ed enogastronomia.

“La Mostra del Tartufo è uno degli eventi più rappresentativi della nostra città – ha dichiarato il sindaco Vittorio Fiorucci – e quest’anno si presenta con un volto nuovo. Abbiamo voluto puntare molto sul decoro e sugli allestimenti, per offrire un’immagine elegante, coordinata e accogliente del nostro centro storico. È il risultato di un grande lavoro condiviso, che conferma Gubbio come città capace di coniugare autenticità, tradizione e innovazione.”

Tra le novità principali, la nuova distribuzione degli spazi espositivi e la valorizzazione delle vie e delle piazze con eventi diffusi. In Corso Garibaldi spazio a spettacoli itineranti, artisti di strada, bolle di sapone e attività per bambini, in un’atmosfera che unisce il profumo del tartufo alla magia di Halloween. In Piazza San Giovanni la struttura dedicata ai grandi appuntamenti live ospiterà tra gli altri Eleonora Riso, vincitrice di MasterChef 13, Luca Pappagallo, cuoco e divulgatore gastronomico amatissimo per il suo stile diretto e casalingo, e Anna Moroni, simbolo “nostrano” della cucina tradizionale italiana. Nella stessa piazza sarà allestita la mostra fotografica permanente “L’uomo e il territorio – Cerca e cavatura del tartufo”, un racconto per immagini che lega l’uomo, la terra e la ricerca del prezioso fungo ipogeo.

In Piazza 40 Martiri debutterà invece il Cooking Point, dove sarà possibile acquistare il tartufo e gustarlo subito, cucinato al momento da uno chef. Grande spazio anche alla solidarietà con “Mani in Pasta – Kids Edition”, laboratorio per bambini con la partecipazione speciale dei giocatori del Gubbio Calcio, il cui ricavato sarà destinato all’associazione Hope4U. In Piazza Oderisi, infine, spazio alla musica e ai DJ set serali, per un pubblico giovane e per una città viva fino a tarda sera.

“Il progetto Gubbio Terra di Tartufo è un contenitore ampio, che unisce promozione, cultura e socialità – ha spiegato l’assessore alla Cultura e al Turismo Paola Salciarini – la Mostra ne rappresenta uno degli elementi caratterizzanti più importanti: un unicum che racchiude gastronomia, spettacolo, arte e solidarietà. Abbiamo voluto creare un’esperienza diffusa, che valorizzi ogni angolo del centro storico e racconti Gubbio come luogo di bellezza, accoglienza e gusto. Quest’anno, dopo una ricerca di mercato fatta per rendere l’esperienza del pubblico ancora più mirata e partecipata, la regia degli eventi collaterali e della promozione è stata affidata a Federico Venerucci, presidente di Venerucci Comunicazione, che, con la collaborazione del consorzio GAU Gubbio Alta Umbria nella persona del presidente Gloria Margaret Pierini, ha curato tutta l’organizzazione degli eventi, con una serie di novità importanti, un occhio particolare al decoro e agli allestimenti e un focus sulla dimensione culturale del tartufo come patrimonio materiale e immateriale”.

Nel weekend dell’8 e 9 novembre, la Mostra ospiterà inoltre la proiezione del docufilm “Il mondo del tartufo in Italia. Storie di alberi, cani, cercatori”, diretto da Remo Schellino, con direzione scientifica di Piercarlo Grimaldi, e introdotto da Antonella Brancadoro, direttrice dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo.

La manifestazione si inserisce nel calendario di un autunno ricco di appuntamenti culturali, che comprende anche la mostra “Francesco e frate lupo” (27 settembre 2025 – 11 gennaio 2026), ospitata tra Palazzo dei Consoli, Museo Diocesano e Logge dei Tiratoi e dedicata a uno degli episodi più iconici della vita del Santo. Dopo neanche un mese dall’apertura sono già oltre 3mila i visitatori che, da ogni parte d’Italia e non solo, hanno fatto tappa a Gubbio per ammirare le opere esposte nelle tre location d’eccezione.