Gualdo Tadino, La Musica non si ferma, le iniziative della Scuola Comunale

Chiama o scrivi in redazione

La Musica non si ferma, le iniziative della Scuola Comunale di Gualdo Tadino

Continuano le iniziative discografiche e non solo promosse e realizzate dalla Scuola Comunale di Musica Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino, insieme ad Etralab Records C.M. Productions.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Gualdo Tadino

In uscita il 28 Febbraio su tutte le piattaforme internazionali, Il Video del Singolo ” Solo per Stasera”, una canzone nata dalla collaborazione vocale di più di 15 ragazzi, allievi della scuola dai 7 ai 22 anni, sotto la Guida dell’insegnante Carla M. Racconta il disagio e la rinascita non solo musicale, ma anche intellettuale e sociale provocata da questi anni di isolamento e di chiusura.

Il testo, pieno di speranza è uno slogan giovanile e frizzante che prepara, si spera alla tanto sperata “ripartenza”. Al Video hanno partecipato con la loro presenza e le loro voci, Francesco Valentini, Diego Iodice, Edoardo Tavassi, Giulia Comodi, Daniele Ghiandoni, Danila Agostini, Anna Allegrucci, Giulia Merli, Giordano Bucciarelli, Silvia Abbati, Elena Spinosi, Rosalinda Demegni, Alessandra Ciavaglia, Carla M.

Un’altra importante iniziativa per la Nostra Città si svolgerà invece sabato 30 Aprile al teatro Talia, dove avrà luogo, la prima edizione del festival Canoro Città di Gualdo Tadino.

Un grande evento e una splendida occasione da non perdere. Il Festival è aperto a tutti a tutti i generi, senza limiti di età, gratuitamente.

I cantanti si esibiranno davanti a produttori, giornalisti ed esperti del settore, con un brano inedito eventualmente fornito dalla produzione o di Vostra creazione.

I vincitori del Festival realizzeranno un Ep di 5 canzoni, e un video, registrato e arrangiato in studio e distribuito da Believe int. Per Etralab Records.

Il secondo classificato ed il terzo vinceranno la realizzazione di un brano distribuzione Believe int. Etralab Records.

Ospite della serata del 30 Aprile in occasione del ” Festival Città di Gualdo Tadino ” sarà Nina Wateko Artista internazionale considerata tra le più importanti Artiste Francofone al mondo.

Le domande dovranno pervenire entro il 30 marzo a etralabevents@gmail.com o contattando Etralab Records direttamente al numero telefonico: 3358239703.

Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino